Falstaff-Guide: Die 5 besten Tapas-Hotspots in Wien

Lust auf ein bisschen Urlaubsstimmung mitten in Wien? Dann ab zu den besten Tapas der Stadt! In den letzten Jahren hat Wien ordentlich aufgeholt, wenn es um spanische Genüsse geht. Falstaff präsentiert die angesagtesten Hotspots für Tapas in Wien.

Für köstlichen Jamón, frische Meeresfrüchte oder knusprige Patatas Bravas müssen Sie gar nicht weit reisen. In der österreichischen Bundeshauptstadt warten zahlreiche Streetfood-Spots mit authentischen Tapas-Kreationen auf Sie. Der Gourmetführer Falstaff hat die besten Adressen aufgespürt und wir verraten, wo der Süden jetzt auch in Wien auf den Teller kommt!

Reserva Ibérica by PACO

Im ersten Bezirk erwartet Sie das Reserva Ibérica by PACO – der Hotspot für Liebhaber des besten spanischen Schinkens. Hier dreht sich alles um authentische spanische Delikatessen, die perfekt zum Glas Cerveza, Cava oder einem edlen Sherry passen. Täglich können Sie sich durch raffinierte Tapas schlemmen und die Aromen Spaniens direkt in Wien erleben.

Wallnerstraße 5

1010 Wien

Puerta del Sol

Ein absoluter Klassiker in Wien: Puerta del Sol. Seit über 15 Jahren begeistert die Tapas-Bar mit authentischer spanischer Küche und einer beeindruckenden Auswahl an Weinen. Ob kalte oder warme Tapas, vegetarische und vegane Optionen oder die fast täglich wechselnden „Tapas del Día“ – hier wird jeder fündig. Dazu gibt es die beliebten Empanadas und süße Leckereien, die das spanische Menü perfekt abrunden.

Lange Gasse 52

1080 Wien

Taberna de la Mancha

Die Taberna de la Mancha entführt Sie auf eine kulinarische Reise nach Spanien – mitten im Herzen Wiens! In gemütlicher, authentischer Atmosphäre können Sie sich durch eine köstliche Auswahl spanischer Klassiker schlemmen. Pimientos de Padrón, der legendäre Pulpo a la Gallega oder frische Boquerones – hier gibt es alles, was das Tapas-Herz begehrt.

Lerchenfelder Gürtel 60

1080 Wien

Lola Tapas

Lola Tapas ist mehr als nur ein Restaurant, es ist eine Liebeserklärung an Andalusien! Hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben und gleichzeitig ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis geboten. Jedes Gericht spiegelt das Engagement des Hauses wider, die spanische Tradition zu respektieren und zugleich innovative Akzente zu setzen.

Gonzagagasse 14

1010 Wien

Toma Tu Tiempo

Der Name ist Programm: Bei Toma Tu Tiempo heißt es einfach genießen, genießen, genießen. In diesem kleinen, aber feinen Lokal im 7. Bezirk geht es nicht nur um Tapas, sondern um ein echtes Erlebnis. Hier kann man sich zurücklehnen, einen guten Wein trinken und sich durch die vielen Köstlichkeiten schlemmen.

Zieglergasse 44

1070 Wien

Diese Tapas-Hotspots garantieren ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis!