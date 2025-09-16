Antipasti selber machen – Zucchini, Paprika & Melanzani perfekt verwerten

Herbstzeit ist Antipasti-Zeit! Ob vom Markt, aus dem Supermarkt oder frisch geerntet – buntes Gemüse wie Paprika, Melanzani und Tomaten landet jetzt auf dem Blech oder im Glas. Mit ein paar Tricks zaubern Sie im Handumdrehen italienisches Flair auf den Tisch.

„Antipasti“ heißt nichts anderes als „vor der Pasta“ – also Vorspeisen, die in Italien serviert werden, bevor das große Essen losgeht. Das Schöne: Es ist ein bunter Mix aus eingelegtem oder gegrilltem Gemüse, Oliven, Käse, Schinken – kurz gesagt: alles, was schmeckt, hübsch angerichtet und zum Teilen gedacht ist.

© Getty Images

Zucchini, Paprika & Co – die Stars im September

Gerade jetzt spielt das saisonale Gemüse die Hauptrolle:

Zucchini: In Scheiben schneiden, mit Olivenöl, Knoblauch und Rosmarin im Ofen rösten.

In Scheiben schneiden, mit Olivenöl, Knoblauch und Rosmarin im Ofen rösten. Paprika: Am besten im Ganzen grillen, danach häuten und in Olivenöl mit Knoblauch einlegen.

Am besten im Ganzen grillen, danach häuten und in Olivenöl mit Knoblauch einlegen. Melanzani: Kurz salzen, abtupfen und braten, damit sie nicht zu viel Öl trinken.

Kurz salzen, abtupfen und braten, damit sie nicht zu viel Öl trinken. Tomaten: Kleine Cocktailtomaten lassen sich perfekt im Ofen mit Kräutern schmoren.

Alles zusammen auf einer Platte angerichtet, ein bisschen Basilikum oder Rucola obendrauf – und fertig ist der italienische Traum.

Warum Antipasti perfekt für den Herbst ist

Der Herbst bringt oft noch sonnige Spätsommertage, an denen man die letzten Terrassenabende genießen möchte. Antipasti passt da wunderbar: Es ist unkompliziert, bunt und kann sowohl lauwarm als auch kalt serviert werden. Ein Glas Wein dazu – und schon fühlt man sich wie im Urlaub, auch wenn man nur am Balkon sitzt.

Wer gleich große Mengen Zucchini & Co. verarbeiten möchte: Antipasti lässt sich hervorragend in Gläsern einlegen. Einfach das Gemüse nach dem Rösten in sterilisierten Gläsern mit Öl und Kräutern abfüllen – so hat man den ganzen Herbst (und Winter) über eine schnelle Vorspeise parat.