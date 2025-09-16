Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Regional
Antipasti selber machen – Zucchini, Paprika & Melanzani perfekt verwerten
© Getty Images

Saisonal

Antipasti selber machen – Zucchini, Paprika & Melanzani perfekt verwerten

16.09.25, 11:24
Teilen

Herbstzeit ist Antipasti-Zeit! Ob vom Markt, aus dem Supermarkt oder frisch geerntet – buntes Gemüse wie Paprika, Melanzani und Tomaten landet jetzt auf dem Blech oder im Glas. Mit ein paar Tricks zaubern Sie im Handumdrehen italienisches Flair auf den Tisch. 

„Antipasti“ heißt nichts anderes als „vor der Pasta“ – also Vorspeisen, die in Italien serviert werden, bevor das große Essen losgeht. Das Schöne: Es ist ein bunter Mix aus eingelegtem oder gegrilltem Gemüse, Oliven, Käse, Schinken – kurz gesagt: alles, was schmeckt, hübsch angerichtet und zum Teilen gedacht ist. 

Antipasti selber machen – Zucchini, Paprika & Melanzani perfekt verwerten
© Getty Images

Zucchini, Paprika & Co – die Stars im September 

Gerade jetzt spielt das saisonale Gemüse die Hauptrolle:

  • Zucchini: In Scheiben schneiden, mit Olivenöl, Knoblauch und Rosmarin im Ofen rösten.
  • Paprika: Am besten im Ganzen grillen, danach häuten und in Olivenöl mit Knoblauch einlegen.
  • Melanzani: Kurz salzen, abtupfen und braten, damit sie nicht zu viel Öl trinken.
  • Tomaten: Kleine Cocktailtomaten lassen sich perfekt im Ofen mit Kräutern schmoren.

Lesen Sie auch

Alles zusammen auf einer Platte angerichtet, ein bisschen Basilikum oder Rucola obendrauf – und fertig ist der italienische Traum. 

Warum Antipasti perfekt für den Herbst ist

Der Herbst bringt oft noch sonnige Spätsommertage, an denen man die letzten Terrassenabende genießen möchte. Antipasti passt da wunderbar: Es ist unkompliziert, bunt und kann sowohl lauwarm als auch kalt serviert werden. Ein Glas Wein dazu – und schon fühlt man sich wie im Urlaub, auch wenn man nur am Balkon sitzt. 

Wer gleich große Mengen Zucchini & Co. verarbeiten möchte: Antipasti lässt sich hervorragend in Gläsern einlegen. Einfach das Gemüse nach dem Rösten in sterilisierten Gläsern mit Öl und Kräutern abfüllen – so hat man den ganzen Herbst (und Winter) über eine schnelle Vorspeise parat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden