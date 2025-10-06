Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen

Der Herbst duftet nach Maroni! Ob cremige Steinpilz-Maronen-Suppe, feine Gnocchi mit Kürbis, süße Maronikugerln oder saftiger Maronikuchen – diese Rezepte bringen Wärme und Genuss auf den Tisch. So schmeckt der Oktober: nussig, aromatisch, einfach wunderbar!
Wenn sich die Blätter färben, die Luft nach feuchtem Waldboden riecht und an jeder Ecke Maronibrater dampfen – dann ist offiziell Maronizeit. Ob pikant in der Suppe, als feines Gnocchi-Gericht oder süß im Dessert: Die Edelkastanie ist das goldbraune Herz des Herbstes. Hier kommen vier Rezepte, die nach gemütlichen Abenden, Kerzenlicht und einem Glas Rotwein schreien.
Steinpilz-Maronen-Suppe
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten | Für 5–6 Personen
Zutaten:
- 10 g getrocknete Steinpilze
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 300 g Maronen (vakuumiert oder aus dem Glas)
- 500 g gemischte Pilze (z. B. Steinpilze, Champignons, Shiitake, Kräuterseitlinge)
- 4 EL Olivenöl
- 4 Stiele Thymian
- 100 ml Weißwein
- 900 ml Gemüse- oder Geflügelbrühe
- 100–150 ml Schlagsahne
- 1 EL Kakaopulver
- 1 Handvoll Haselnüsse
- 1 EL Butter
- Salz, schwarzer Pfeffer
Zubereitung:
- Getrocknete Pilze mit 200 ml heißem Wasser übergießen, 10 Minuten einweichen.
- Zwiebel in halbe Ringe, Knoblauch in Scheiben schneiden. Maronen würfeln, Thymianblättchen hacken.
- 400 g Pilze putzen, grob schneiden. In 3 EL Olivenöl Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten.
- Maronen, frische Pilze und Thymian zugeben, 2 Minuten mitdünsten, leicht salzen.
- Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Brühe, eingeweichte Pilze samt Wasser zugeben.
- 15–20 Minuten bei schwacher Hitze garen.
- Inzwischen restliche Pilze in Scheiben schneiden, Haselnüsse hacken und trocken rösten.
- Pilze in Butter und 1 EL Öl goldbraun anbraten, salzen und pfeffern.
- Suppe mit Sahne pürieren, abschmecken und mit gebratenen Pilzen, Nüssen und etwas Kakaopulver servieren.
Maronen-Gnocchi mit Kürbis & Portweinsauce
Für 4 Personen | Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde
Zutaten – Gnocchi
- 400 g mehlig kochende Erdäpfel
- Salz
- 250 g vorgegarte Maronen (vakuumverpackt)
- 150 g Obers
- 2 Dotter
- 150 g Mehl
- Pfeffer
- Griffiges Mehl zum Arbeiten
Zutaten – Sauce
- 150 g Muskatkürbis
- 1 Schalotte
- 1 Knoblauchzehe
- Öl zum Braten
- 2 Kaffir-Limettenblätter
- ½ Chilischote
- 30 ml Madeira
- 30 ml weißer Portwein (+ etwas zum Abschmecken)
- 200 ml Kürbisfond (oder Gemüsefond)
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
Zutaten – Geschmorter & marinierter Kürbis
- 800 g Muskatkürbis
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Zweig Rosmarin
- 4 EL Olivenöl
- Fleur de Sel
- 1 EL Sherryessig
- 1 EL Butter
- Kürbiskernöl, geröstete Kürbiskerne & Parmesanspäne zum Garnieren
Zubereitung
- Erdäpfel schälen, würfeln und in Salzwasser ca. 30 Minuten weich kochen. Abgießen und ausdampfen lassen.
- Sauce: Kürbis, Schalotte, Knoblauch klein schneiden, in Öl anschwitzen. Limettenblätter und Chili zugeben. Mit Madeira & Portwein ablöschen, Fond zugeben, 25 Minuten köcheln. Dann pürieren, durch Sieb streichen, würzen.
- Geschmorter Kürbis: 600 g Kürbis mit Knoblauch, Rosmarin, Öl & Fleur de Sel in Alufolie wickeln, bei 160 °C 30–40 Minuten garen.
- Marinierter Kürbis: Restlichen Kürbis in feine Streifen schneiden, mit Sherryessig, Öl & Salz marinieren.
- Gnocchi: Erdäpfel pressen, Maronen in Obers 6 Minuten köcheln, pürieren. Mit Erdäpfeln, Dottern & Mehl zu Teig verarbeiten.
- Teig zu Rollen formen, Stücke abstechen, über Gabel abdrehen. In Salzwasser 10 Minuten garziehen lassen.
- Geschmorten Kürbis in Butter anbraten.
- Gnocchi mit Sauce, Kürbis und Toppings anrichten. Mit Parmesan & Kürbiskernöl verfeinern.
Maronikugerln
Ergibt ca. 20 Stück | Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten
Zutaten:
- 250 g Maronireis (aufgetaut)
- 100 g geriebene Kochschokolade
- 50 g weiche Butter
- 100 g Staubzucker (gesiebt)
- ½ Röhrchen Rum-Aroma
- 200 g Kuchenglasur Kakao
- Etwas Backkakao
Zubereitung:
- Maronireis, Schokolade, Butter, Staubzucker und Rum-Aroma zu einer festen Masse verkneten.
- 1 Stunde kalt stellen.
- Aus der Masse nussgroße Kugeln formen und erneut 1 Stunde kühlen.
- Glasur erwärmen, Kugeln eintunken, fest werden lassen.
- In Kakao wälzen und in Papiertütchen setzen.
Maronikuchen mit Mandeln
Für ca. 15 Stück | Zubereitungszeit: 40 Minuten | Backzeit: 50 Minuten
Zutaten
- 90 g Butter
- 150 g Staubzucker (gesiebt)
- 1 Pck. Vanillin-Zucker
- 3 Eier (Größe M)
- 200 g Maronipüree (aufgetaut)
- 150 g geriebene Mandeln
- Staubzucker & Schlagobers zum Servieren
Zubereitung
- Butter, Staubzucker und Vanillin-Zucker cremig schlagen.
- Eier einzeln einrühren.
- Maronipüree mit Mandeln vermischen und unterheben.
- In eine befettete, mit Backpapier ausgelegte Kastenform (11 × 25 cm) füllen.
- Im vorgeheizten Rohr bei 190 °C (Ober-/Unterhitze) bzw. 170 °C (Heißluft) ca. 50 Minuten backen.
- Auskühlen lassen, mit Staubzucker bestäuben und mit Schlagobers servieren.
Von der cremigen Suppe bis zum süßen Kuchen – Maronen bringen Wärme, Tiefe und herbstliches Aroma auf den Teller.