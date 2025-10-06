Alles zu oe24VIP
Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen
pikant bis süß

Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen

06.10.25, 10:58
Der Herbst duftet nach Maroni! Ob cremige Steinpilz-Maronen-Suppe, feine Gnocchi mit Kürbis, süße Maronikugerln oder saftiger Maronikuchen – diese Rezepte bringen Wärme und Genuss auf den Tisch. So schmeckt der Oktober: nussig, aromatisch, einfach wunderbar! 

Wenn sich die Blätter färben, die Luft nach feuchtem Waldboden riecht und an jeder Ecke Maronibrater dampfen – dann ist offiziell Maronizeit. Ob pikant in der Suppe, als feines Gnocchi-Gericht oder süß im Dessert: Die Edelkastanie ist das goldbraune Herz des Herbstes. Hier kommen vier Rezepte, die nach gemütlichen Abenden, Kerzenlicht und einem Glas Rotwein schreien. 

Steinpilz-Maronen-Suppe

Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten | Für 5–6 Personen 

Zutaten: 

  • 10 g getrocknete Steinpilze
  • 1 Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • 300 g Maronen (vakuumiert oder aus dem Glas)
  • 500 g gemischte Pilze (z. B. Steinpilze, Champignons, Shiitake, Kräuterseitlinge)
  • 4 EL Olivenöl
  • 4 Stiele Thymian
  • 100 ml Weißwein
  • 900 ml Gemüse- oder Geflügelbrühe
  • 100–150 ml Schlagsahne
  • 1 EL Kakaopulver
  • 1 Handvoll Haselnüsse
  • 1 EL Butter
  • Salz, schwarzer Pfeffer 

Zubereitung: 

  1. Getrocknete Pilze mit 200 ml heißem Wasser übergießen, 10 Minuten einweichen.
  2. Zwiebel in halbe Ringe, Knoblauch in Scheiben schneiden. Maronen würfeln, Thymianblättchen hacken.
  3. 400 g Pilze putzen, grob schneiden. In 3 EL Olivenöl Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten.
  4. Maronen, frische Pilze und Thymian zugeben, 2 Minuten mitdünsten, leicht salzen.
  5. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Brühe, eingeweichte Pilze samt Wasser zugeben.
  6. 15–20 Minuten bei schwacher Hitze garen.
  7. Inzwischen restliche Pilze in Scheiben schneiden, Haselnüsse hacken und trocken rösten.
  8. Pilze in Butter und 1 EL Öl goldbraun anbraten, salzen und pfeffern.
  9. Suppe mit Sahne pürieren, abschmecken und mit gebratenen Pilzen, Nüssen und etwas Kakaopulver servieren. 

Maronen-Gnocchi mit Kürbis & Portweinsauce

Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen
© Getty Images

Für 4 Personen | Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde 

Zutaten – Gnocchi

  • 400 g mehlig kochende Erdäpfel
  • Salz
  • 250 g vorgegarte Maronen (vakuumverpackt)
  • 150 g Obers
  • 2 Dotter
  • 150 g Mehl
  • Pfeffer
  • Griffiges Mehl zum Arbeiten 

Zutaten – Sauce

  • 150 g Muskatkürbis
  • 1 Schalotte
  • 1 Knoblauchzehe
  • Öl zum Braten
  • 2 Kaffir-Limettenblätter
  • ½ Chilischote
  • 30 ml Madeira
  • 30 ml weißer Portwein (+ etwas zum Abschmecken)
  • 200 ml Kürbisfond (oder Gemüsefond)
  • 1 TL edelsüßes Paprikapulver 

Zutaten – Geschmorter & marinierter Kürbis 

  • 800 g Muskatkürbis
  • 2 Knoblauchzehen
  • 1 Zweig Rosmarin
  • 4 EL Olivenöl
  • Fleur de Sel
  • 1 EL Sherryessig
  • 1 EL Butter
  • Kürbiskernöl, geröstete Kürbiskerne & Parmesanspäne zum Garnieren 

Zubereitung

  1. Erdäpfel schälen, würfeln und in Salzwasser ca. 30 Minuten weich kochen. Abgießen und ausdampfen lassen.
  2. Sauce: Kürbis, Schalotte, Knoblauch klein schneiden, in Öl anschwitzen. Limettenblätter und Chili zugeben. Mit Madeira & Portwein ablöschen, Fond zugeben, 25 Minuten köcheln. Dann pürieren, durch Sieb streichen, würzen.
  3. Geschmorter Kürbis: 600 g Kürbis mit Knoblauch, Rosmarin, Öl & Fleur de Sel in Alufolie wickeln, bei 160 °C 30–40 Minuten garen.
  4. Marinierter Kürbis: Restlichen Kürbis in feine Streifen schneiden, mit Sherryessig, Öl & Salz marinieren.
  5. Gnocchi: Erdäpfel pressen, Maronen in Obers 6 Minuten köcheln, pürieren. Mit Erdäpfeln, Dottern & Mehl zu Teig verarbeiten.
  6. Teig zu Rollen formen, Stücke abstechen, über Gabel abdrehen. In Salzwasser 10 Minuten garziehen lassen.
  7. Geschmorten Kürbis in Butter anbraten.
  8. Gnocchi mit Sauce, Kürbis und Toppings anrichten. Mit Parmesan & Kürbiskernöl verfeinern. 

Maronikugerln

Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen
© Getty Images

Ergibt ca. 20 Stück | Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten

Zutaten:

  • 250 g Maronireis (aufgetaut)
  • 100 g geriebene Kochschokolade
  • 50 g weiche Butter
  • 100 g Staubzucker (gesiebt)
  • ½ Röhrchen Rum-Aroma
  • 200 g Kuchenglasur Kakao
  • Etwas Backkakao

Zubereitung: 

  1. Maronireis, Schokolade, Butter, Staubzucker und Rum-Aroma zu einer festen Masse verkneten.
  2. 1 Stunde kalt stellen.
  3. Aus der Masse nussgroße Kugeln formen und erneut 1 Stunde kühlen.
  4. Glasur erwärmen, Kugeln eintunken, fest werden lassen.
  5. In Kakao wälzen und in Papiertütchen setzen. 

Maronikuchen mit Mandeln

Maronizeit im Oktober: Die besten Rezepte von Suppe bis Kuchen
© Getty Images

Für ca. 15 Stück | Zubereitungszeit: 40 Minuten | Backzeit: 50 Minuten

Zutaten

  • 90 g Butter
  • 150 g Staubzucker (gesiebt)
  • 1 Pck. Vanillin-Zucker
  • 3 Eier (Größe M)
  • 200 g Maronipüree (aufgetaut)
  • 150 g geriebene Mandeln
  • Staubzucker & Schlagobers zum Servieren

Zubereitung

  1. Butter, Staubzucker und Vanillin-Zucker cremig schlagen.
  2. Eier einzeln einrühren.
  3. Maronipüree mit Mandeln vermischen und unterheben.
  4. In eine befettete, mit Backpapier ausgelegte Kastenform (11 × 25 cm) füllen.
  5. Im vorgeheizten Rohr bei 190 °C (Ober-/Unterhitze) bzw. 170 °C (Heißluft) ca. 50 Minuten backen.
  6. Auskühlen lassen, mit Staubzucker bestäuben und mit Schlagobers servieren. 

 

Von der cremigen Suppe bis zum süßen Kuchen – Maronen bringen Wärme, Tiefe und herbstliches Aroma auf den Teller.

