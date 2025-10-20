Kalorien sparen: So fällt das diesjährige Ganslessen weniger ins Gewicht

Das traditionelle Ganslessen schlägt jedes Jahr ordentlich auf die Waage. Doch auch Figurbewusste können das Martinigansl genießen – leicht und kalorienarm, ganz ohne Geschmackseinbußen. Mit diesen Tipps fällt das diesjährige Ganslessen weniger ins Gewicht.

Das Martinigansl gehört zum Herbst wie buntes Laub und kühle Abende. Doch das Traditionsgericht zählt nicht unbedingt zur leichten Kost: Das knusprig gebratene Stück Geflügel mit Rotkraut, Knödel und reichlich Sauce ist rund um den Martinstag am 11. November für viele ein Muss – allerdings auch eine echte Kalorienbombe.

Mit rund 343 Kilokalorien pro 100 Gramm ist Gänsefleisch alles andere als „light“. Zusammen mit Beilagen wie Rotkraut, Semmel- oder Kartoffelknödeln und Sauce kommen pro Portion leicht 1.300 Kalorien oder mehr zusammen. Eine vorher servierte Gänse-Einmachsuppe bringt zusätzlich etwa 200 bis 300 Kalorien, und ein Glas Rotwein schlägt mit weiteren 85 Kalorien zu Buche.

Doch wer das Festessen in einer „light“-Variante genießen möchte, kann durch bewusste Auswahl und Zubereitung von Fleisch und Beilagen eine Menge Kalorien sparen – ohne auf Genuss zu verzichten.

Wer die Beilagen clever wählt kann das Martinigansl ganz ohne schlechtes Gewissen verspeisen. © Getty Images

Tipps zur Zubereitung: So sparen Sie beim Ganslessen Kalorien

Fett reduzieren

Das meiste Fett steckt in und unter der Haut. Entfernen Sie daher sichtbares Fett bereits vor dem Garen, und stechen Sie die Haut an fettreichen Stellen vorsichtig mit einem Metallspieß ein, damit das Fett beim Braten abfließen kann.

Bratensaft entfetten

Lassen Sie den Bratensaft nach dem Garen auskühlen, bis sich das Fett an der Oberfläche absetzt. Diese Schicht lässt sich leicht abschöpfen – das spart viele Kalorien, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen.

Kalorienärmere Beilagen: So gelingt Genuss ohne Reue

Gemüse statt Knödel: Ersetzen Sie einen Teil der Knödel durch gedünstetes, kalorienarmes Gemüse wie Karotten, Kohlsprossen oder Karfiol.

Leichtes Rotkraut: Bereiten Sie das Rotkraut mit frischen Apfelstückchen statt Zucker zu. So entsteht natürliche Süße bei weniger Kalorien.

Frischer Salat: Ein knackiger Salat mit einem leichten Essig-Öl-Dressing ist eine ideale, nährstoffreiche Ergänzung.

Tipps für den Restaurantbesuch

Auch im Gasthaus lässt sich das Ganslessen figurfreundlicher gestalten:

Bestellen Sie einen Salat als Vorspeise, um den ersten Hunger zu stillen.

Greifen Sie bei den Beilagen bevorzugt zu Rotkraut oder Gemüse – idealerweise gedünstet.

Wenn Knödel nicht fehlen dürfen, wählen Sie Kartoffelknödel statt Semmelknödel – sie enthalten rund ein Drittel weniger Kalorien.

Trinken Sie Mineralwasser statt Alkohol – so sparen Sie nicht nur Kalorien, sondern unterstützen auch die Verdauung.

Bestellen Sie eine kleine Portion und verzichten Sie, wenn möglich auf Nachtisch.

So bleibt das traditionelle Martinigansl ein köstlicher Genuss, nur eben ein bisschen leichter und ganz ohne schlechtes Gewissen.