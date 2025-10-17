Achtung: Warum Sie jetzt keine Mandarinen kaufen sollten

Mandarinen sind nicht nur ein Vitamin-C-Booster, sondern auch ein wahrer Genuss, der die dunklen, kalten Monate versüßt. Wer sich jedoch jetzt schon in den Supermarkt begibt, um die ersten Mandarinen des Jahres zu ergattern, könnte eine bittere Enttäuschung erleben.

Mandarinen sind das ultimative Winterobst. Besonders in der kalten Jahreszeit, wenn unser Immunsystem einen extra Vitamin-C-Kick benötigt, sind sie ein perfekter Snack für zwischendurch! Doch der wahre Geschmack der Mandarine entfaltet sich erst dann, wenn sie richtig reif ist. Und genau hier liegt das Problem: Wer jetzt zugreift, riskiert eine saure Enttäuschung.

Darum sollten Sie im Oktober keine Mandarinen kaufen

Mandarinen haben eine spezielle Erntezeit, die stark von ihrer Herkunft abhängt. In Südeuropa beginnt die Haupterntezeit für Mandarinen typischerweise im November und dauert bis März.

© Getty Images

Das Problem bei Mandarinen, die im Oktober angeboten werden, ist, dass sie häufig viel zu früh geerntet wurden. Und Mandarinen sind leider keine Früchte, die nach der Ernte noch nachreifen. Einmal gepflückt, bleibt der Geschmack, wie er ist und das ist in diesem Fall oft sauer statt süß. Obwohl es sehr verlockend ist, sich schon die ersten Mandarinen im Supermarkt zu schnappen, sollten Sie noch ein paar Wochen warten. Ab Ende November, Anfang Dezember sind die Vitamin-C-Bomben richtig reif, saftig und süß!

Der Mandarinen-Check: Worauf Sie achten sollten

© Getty Images

Leider kann man auf den ersten Blick nicht erkennen, ob die Mandarine schon reif und süß ist. Aber keine Sorge, wir verraten Ihnen die 3 ultimativen Tricks, mit denen Sie immer die besten Mandarinen erwischen!

Das Gewicht zählt

Achten Sie auf das Gewicht! Frische Mandarinen sind schwer und saftig, das bedeutet, sie haben noch genug Saft in sich. Wer eine leichte Mandarine erwischt, hat möglicherweise eine alte Frucht in der Hand, die schon viel Saft verloren hat. Schauen Sie sich also die Früchte genauer an und wählen Sie die Schwere!

Der Schalentest

Eine frische Mandarine hat eine pralle, feste Schale. Wenn Sie mit leichtem Druck darauf drücken und die Schale nachgibt, dann ist die Frucht schon zu alt! Finger weg von solchen Kandidaten, denn sie schmecken meistens nach gar nichts – oder noch schlimmer: sauer!

Der Abrisspunkt

Der kleine weiße Fleck, wo die Mandarine vom Zweig getrennt wurde, ist ein wichtiger Hinweis! Ist er noch schön weiß und weich, dann ist die Frucht frisch und lecker. Ist er braun und trocken? Dann lieber zurücklegen, denn das bedeutet, dass die Frucht schon an Frische verloren hat.