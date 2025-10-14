Kürbis-Check: So erkennen Sie das beste Exemplar im Supermarkt

Der Herbst ist die Zeit der Kürbisse! Sie finden sich jetzt überall in den Supermärkten und auf den Kürbishöfen. Doch wie erkennt man immer das perfekte Exemplar? Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tricks Sie immer den besten Kürbis für Ihre herbstlichen Lieblingsgerichte erwischen.

Egal ob Kürbissuppe, Ofenkürbis oder Kürbistarte: Butternut, Hokkaido und Co. sind die wahren Stars der Herbstküche! Sie bringen nicht nur Farbe, sondern auch intensiven Geschmack auf den Teller. Doch damit das Gericht wirklich zum Genuss wird, muss der Kürbis perfekt gereift sein. Wer die richtigen Tricks kennt, landet garantiert beim besten Exemplar. Wir verraten Ihnen, worauf es wirklich ankommt!

Der Klopftest

© Getty Images

Wer die Qualität eines Kürbisses schnell und einfach testen möchte, der sollte den Klopftest ausprobieren. Wenn der Kürbis beim Klopfen einen hohlen Klang von sich gibt, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er reif und voll von Geschmack ist. Ein fester, stumpfer Klang deutet auf einen unreifen Kürbis hin, der möglicherweise weniger aromatisch ist.

Die Schale und der Stiel sind entscheidend

Um wirklich den besten Kürbis zu erwischen, lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Achten Sie beim Einkauf darauf, dass die Schale des Kürbisses unversehrt und matt aussieht. Keine Dellen, keine Druckstellen, keine Risse! Zudem sollte der Stiel des Kürbisses verholzt und trocken sein. Ein Zeichen dafür, dass der Kürbis richtig gereift ist. Wenn Sie den Stiel leicht drücken und keine Flüssigkeit austritt, haben Sie definitiv einen guten Kürbis ausgesucht.

So bleibt Ihr Kürbis lange haltbar

Wenn Sie einen ganzen Kürbis kaufen, können Sie ihn problemlos an einem kühlen, trockenen Ort für bis zu zwei Monate lagern. Ist der Kürbis bereits angeschnitten, können Sie ihn in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank für drei bis fünf Tage aufbewahren.

Extra-Tipp: So wird das Schneiden kinderleicht

© Getty Images

Die Zubereitung von Kürbisgerichten hat oft eine kleine Hürde: das Schneiden des harten, dicken Kürbisses. Aber keine Sorge, auch hier gibt es einen genialen Trick, um sich die Arbeit zu erleichtern. Legen Sie den ganzen Kürbis einfach für etwa 30 Minuten bei rund 150 Grad in den Ofen. Die Wärme macht die Schale weicher und das Fruchtfleisch lässt sich viel einfacher schneiden. Ein cleverer Hack, der viel Frustration erspart!