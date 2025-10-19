Die besten Suppen für den Herbst: Wärmende Ideen für kalte Tage

Kalte Tage schreien förmlich nach einer heißen Suppe oder einem Eintopf – mit ihren Rezepten liefert Pia aromenreiche Wohlfühlgerichte zum Auslöffeln. So abwechslungsreich und unwiderstehlich gut!
Hühnersuppe mit Zitrone und Reis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Hühnerfond:
- 2 Karotten
- 1 Stück Sellerie
- 1 Stange Lauch
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Suppenhuhn (ca. 1,5 kg) oder 2 Hühnerschenkel
- 3 Lorbeerblätter
- 8 Pfefferkörner
- 2 TL Salz
- 2 l Wasser
Für die Suppe:
- selbst gemachter Hühnerfond einschließlich Hühnerfleisch (siehe oben)
- Salz, Pfeffer
- Saft und Abrieb von 1 Zitrone
- 80 g Crème fraîche,
- 1 Bund gehackter Dill
- 150 g Reis
- Chiliöl zum Servieren
- frisch gemahlener Pfeffer zum Servieren
ZUBEREITUNG
- Für den Hühnerfond: Gemüse waschen. Karotten und Sellerie grob würfeln. Lauch in Ringe schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und halbieren.
- Das Suppenhuhn oder die Hühnerschenkel mit Gemüse, Lorbeerblättern, Pfefferkörnern, Salz und Wasser in einen großen Topf geben. Aufkochen lassen. Den entstehenden Schaum mit einer Kelle abschöpfen. Den Fond bei niedriger Hitze 120 Minuten sanft köcheln lassen.
- Das Huhn oder die Hühnerschenkel herausnehmen. Fond durch ein Sieb gießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch weiterverwenden oder einfrieren. Den Fond sofort nutzen oder lagern.
- Für die Suppe: Den Hühnerfond durch ein Sieb gießen. Das Fleisch von den Knochen lösen und das Gemüse klein schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Zitronenschale, Zitronensaft, Crème fraîche und Dill in den Fond rühren. Reis hinzufügen und die Suppe 5–10 Minuten köcheln lassen, bis der Reis weich ist. 6.Hühnerfleisch und Gemüse zur Suppe geben. Noch einmal mit Salz abschmecken. Mit Chiliöl und frisch gemahlenem Pfeffer garnieren.
Schmortopf
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 EL Öl
- 600 g Rindfleisch (z.B. Schulterfilet)
- 1 TL Salz
- 1 TL Pfeffer
- 1 EL Butter
- 1 große Gemüsezwiebel
- 2 Karotten
- 2 Knoblauchzehen
- 2 EL Paradeisermark
- 1 TL Chiliflocken
- 150 ml Rotwein
- 500 ml Rinderfond
- 1 EL Mehl
- 400 g kleine Erdäpfel
- 1 Paprikaschote
- 2–3 Lorbeerblätter
- 3 Rosmarinzweige
- frische gehackte Petersilie zum Servieren
- Brot zum Servieren
ZUBEREITUNG
- Öl in einem großen Topf erhitzen. Das Rindfleisch von allen Seiten scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, dann herausnehmen. Butter im gleichen Topf schmelzen. Zwiebel schälen und grob hacken, Karotten würfeln und beides anbraten.
- Knoblauch fein reiben. Nach 3–4 Minuten Knoblauch, Paradeisermark und Chiliflocken dazugeben und kurz mitrösten.Mit Rotwein ablöschen und den Bratensatz lösen. 5 Minuten einköcheln lassen, dann den Rinderfond angießen. Mehl einrühren.
- Erdäpfel schälen und würfeln, Paprika klein schneiden. Mit Lorbeerblättern und Rosmarin in den Topf geben. Das Fleisch auf das Gemüse zurücklegen und auf niedriger bis mittlerer Hitze mindestens 2 Stunden schmoren lassen.
- Fleisch mit zwei Gabeln zerpflücken. Rosmarinzweige und Lorbeerblätter entfernen. Mit frischer Petersilie bestreuen und mit Brot genießen.
Kichererbsen-Erdnuss-Eintopf
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)
- 2 EL Öl,1 TL Kreuzkümmel
- 1 TL Paprikapulver
- 2 EL Paradeisermark
- 500 ml Gemüsefond
- 400 g stückige Paradeiser aus der Dose
- 1 Süßkartoffel
- 400 g Kichererbsen aus der Dose
- 3 EL Erdnussbutter
- 1 TL Salz
- ½ TL Pfeffer
- 1 Handvoll Spinat
- 1 EL Limettensaft
- Erdnüsse und frischer Koriander zum Servieren
ZUBEREITUNG
- Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Süßkartoffel schälen und würfeln. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer glasig anbraten. Kreuzkümmel, Paprikapulver und Paradeisermark zugeben und kurz mitrösten.
- Fond, Paradeiser und Süßkartoffel hinzufügen. 15 Minuten köcheln lassen. Kichererbsen und Erdnussbutter unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Weitere 5 Minuten kochen lassen. Spinat und Limettensaft unterrühren. Mit Erdnüssen und Koriander garnieren.
Geröstete Pilzsuppe
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 500 g Champignons oder gemischte Pilze
- 2 EL Öl
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Bund Petersilie
- 500 ml Gemüsefond
- ½ TL Salz
- ½ TL Pfeffer
- 100 ml Obers plus etwas mehr zum Servieren
- 1 TL Zitronensaft
ZUBEREITUNG
- Pilze putzen und vierteln. Mit 1 EL Öl in einer Pfanne bei hoher Hitze 5 Minuten anrösten. Herausnehmen. Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. Im restlichen Öl glasig anbraten. Pilze wieder in die Pfanne geben. Petersilie klein hacken und etwas davon beiseitelegen.
- Fond angießen und mit Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. 10 Minuten köcheln lassen. Die Suppe fein pürieren. Obers und Zitronensaft einrühren. Mit einem Esslöffel Obers und klein gehackter Petersilie garnieren.
Käse-Lauch-Suppe
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- Öl zum Anbraten
- 500 g Rinderfaschiertes
- 1 TL Salz
- 1 TL Pfeffer
- 1 TL Paprikapulver
- 1 TL Chiliflocken
- 2 Stangen Lauch
- 800 ml Gemüsefond
- 200 g Schmelzkäse
- 100 g Crème fraîche
- Kräuter nach Wahl zum Garnieren
ZUBEREITUNG
- Zwiebel und Knoblauch schälen, klein hacken und in etwas Öl glasig anbraten. Faschiertes dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Chiliflocken würzen und krümelig braten.
- Lauch in feine Ringe schneiden und zum Faschierten geben. Weitere 5 Minuten mitbraten. Gemüsefond angießen. Schmelzkäse und Crème fraîche einrühren und die Suppe kurz köcheln lassen. Nachwürzen. Die Suppe in Schalen füllen und mit frischen Kräutern garnieren.
Soup Season: 60 superleckere Suppen und Eintöpfe für jede Jahreszeit von TikTokerin und Instagrammerin Pia @piaundhalloumi. Riva Verlag/20 Euro.