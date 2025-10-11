Exzellente Wild-Gerichte: Die besten Rezepte vom Spitzenkoch

Unterschätzt! Dieses heimische Superfood bringt uns gesund durch den Herbst Im Herbst hat in Österreich wieder das klassische Wintergemüse Saison: der Kohl – oder, wie man vielerorts sagt, das „Kraut“. Ob Weißkraut, Rotkraut, Grünkohl oder Wirsing – die vielfältigen Sorten sind nicht nur kulinarisch ein Genuss, sondern auch wahre Kraftpakete für die Gesundheit.