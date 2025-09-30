Doch kein Abnehmwunder? Apfelessig-Studie wurde zurückgezogen

Ein Schluck Apfelessig am Morgen und schon purzeln die Kilos? Dieser Mythos hielt sich hartnäckig. Doch jetzt kommt die große Ernüchterung: Das sogenannte „Abnehmwunder“ Apfelessig basiert auf einer fragwürdigen Studie, die nun überraschend zurückgezogen wurde.

In den letzten Jahren konnte man in den sozialen Medien kaum umhin, über Apfelessig zu stolpern. Influencer und Diät-Gurus schworen darauf, dass ein täglicher Schuss Apfelessig wahre Wunder beim Abnehmen bewirken würde. Der vermeintliche Beweis kam Anfang 2024 in Form einer Studie aus dem Libanon, veröffentlicht im renommierten Fachmagazin BMJ Nutrition, Prevention & Health. Doch diese wissenschaftliche Grundlage, hat jetzt ihre Gültigkeit verloren.

Der Hype um Apfelessig

© Getty Images

In der zurückgezogenen Studie wurden 120 junge Erwachsene mit Übergewicht in vier Gruppen aufgeteilt. Drei Gruppen tranken täglich 5, 10 oder 15 Milliliter Apfelessig auf nüchternen Magen, verdünnt in Wasser. Die vierte Gruppe erhielt ein Placebo aus Milchsäure. Nach zwölf Wochen zeigten die Forscher signifikante Gewichtsverlust-Ergebnisse bei den Gruppen, die Apfelessig konsumierten. Ein Hoch auf den flüssigen Schlankmacher! Oder etwa doch nicht?

Die bittere Wahrheit: Studie zurückgezogen und Fehler aufgedeckt

Wie jetzt bekannt wurde: Die Studie, auf die der ganze Hype beruhte, ist ein Fall für die Tonne. Nachdem Statistik-Experten die Daten überprüft hatten, stellte sich heraus: Die Ergebnisse waren weder nachvollziehbar noch reproduzierbar. Zudem wurden erhebliche Fehler in den statistischen Methoden der Studie entdeckt. Was einst als wissenschaftlicher Beweis für die Wunderkraft von Apfelessig galt, erwies sich nun als fragwürdig.

Wie gesund ist Apfelessig wirklich?

Was heißt das für den guten alten Apfelessig? Ein Zaubertrank zum Abnehmen war er nie. Es gibt schlichtweg keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Apfelessig alleine das Fett schmelzen lässt. Klar, Diäten, die Apfelessig enthalten, können in Verbindung mit einer Kalorienreduktion kurzfristig zum Gewichtsverlust führen, aber das ist eben nur ein kleiner Teil des Ganzen. Langfristig geht es um einen gesunden Lebensstil, der Bewegung und ausgewogene Ernährung umfasst.

© Getty Images

Trotz der fehlenden Abnehm-Wunderwirkung ist Apfelessig keineswegs nutzlos. Er lässt sich hervorragend als Zutat in der Küche verwenden: für Salate, Suppen oder Saucen. Apfelessig enthält außerdem wertvolle Mikronährstoffe, darunter B-Vitamine wie Folsäure, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen können. Doch Vorsicht: Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte besser vorsichtig sein, die Säure kann für unangenehme Beschwerden sorgen.

Ein Tropfen Apfelessig allein wird nicht reichen

Lange Rede, kurzer Sinn: Apfelessig ist kein Wundermittel zum Abnehmen. Wer sich darauf verlassen hat, hat sich selbst etwas vorgemacht. Ein einzelnes Lebensmittel kann keine Wunder wirken, dafür braucht es eine Kombination aus gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung.