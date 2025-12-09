Amira Aly heizt Trennungsgerüchte im Podcast weiter an

Die Ex-Frau von Oliver Pocher spricht in einem Podcast über alle Ausschlusskriterien bei Männern. Christian Düren wird dabei nicht erwähnt. Ist Amira tatsächlich wieder Single?

Gerade erst verriet Amira Aly, dass sie Weihnachten alleine mit ihren Söhnen verbringen werde und heizte damit Trennungsgerüchte um Christian Düren an. Bereits seit vier Wochen habe man nichts mehr von den beiden gehört. In einem Podcast mit Paula Lambert heizt sie die Spekulationen weiter an. Darin geht es um No-Gos bei Männern – und davon gibt es bei Aly viele.

In der neuen Episode von "Iced Macho Latte" spricht sie über ihre Liebes-Killer. "Lange Haare" seien ein Ausschlusskriterium. Die fände sie furchtbar bei einem Mann. Auch Frauenschwarm Jason Momoa würde ihr "nicht ins Bett kommen", lässt sie wissen. "Ich möchte da einfach mit der Schere hinlaufen", scherzt sie.





Liebestöter für Aly

Ein weiterer Liebes-Killer seien Skinny Jeans. "Das geht gar nicht, das sieht furchtbar aus, als hätte der eine Leggings an." Christian Düren zeigt sich in seinem Instagram-Profil öfters in Skinny Jeans. Ob Amira ihn über ihre Abneigung aufklärte? Auch in puncto traditionelle Rollenverteilung lässt Amira aufhorchen. "Ich bin da sehr konservativ, ich bin da schon der Meinung, dass die Männer die Kümmerer sein sollten." Ein Mann dürfe zudem nicht zu weich sein. "Da kriege ich das Kotzen. Die sind ja wirklich null abgehärtet heutzutage, die Jungs."

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Über Christian Düren verliert sie hingegen kein Wort. Dafür spricht sie darüber, was sie selbst zu bieten habe: Eine Partnerin zum Reden, zum Austauschen, zum Anlehnen und Zuhören", erklärt sie. Aly wolle aber auf keinen Fall die Frau am Herd sein, die nur zu Hause bleibt.