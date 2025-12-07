Alles zu oe24VIP
Trennungsgerüchte bei Amira Aly sorgen für Pocher-Spott
© getty

Gemeines Posting

Trennungsgerüchte bei Amira Aly sorgen für Pocher-Spott

07.12.25, 11:17
Teilen

Moderatorin Amira Aly sorgt mit einem kurzen Statement zu ihren Weihnachtsplänen für Aufsehen und wird damit erneut ins Zentrum von Trennungsgerüchten gerückt. 

Auf die Frage im Interview mit der "Bild", wie sie Weihnachten verbringen möchte, antwortete Amira Aly offen: "Allein." Bereits zuvor kursierten Spekulationen über eine mögliche Trennung zwischen ihr und TV-Moderator Christian Düren. Nun scheint die Moderatorin diese Vermutungen zu bestätigen.

Amira Aly und Christian Düren

Amira Aly und Christian Düren

© Getty

Auch ihr Ex-Mann, Comedian Oliver Pocher, nutzt die Situation, um gegen seine ehemalige Partnerin zu sticheln. Auf Instagram schrieb er: "Hey @sandymeyerwoelden! Haben wir noch einen Platz Weihnachten? Frage für eine Ex Frau von mir", und spielt damit erneut auf Amira und Christian Düren an.

Oliver Pocher
© getty

Die Beziehung zwischen Amira Aly und Christian Düren begann im Jänner 2024, kurz nachdem es zwischen beiden gefunkt hatte. Noch vor wenigen Wochen schwärmte sie über ihren Partner: "Christian zeigt mir jeden Tag, dass er an meiner Seite steht. Komme, was wolle." Jetzt verbringt sie Weihnachten anscheinend aber allein - oder vielleicht doch mit ihrem Ex Oliver Pocher?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

