Heidi Klum posiert vollkommen nackt für das Cover der neuen Paris Match

Die Model-Mama zog erneut blank - zwar nicht im Playboy, dafür aber für die französische, wöchentlich erscheinende Illustrierte.

Heidi Klum zeigt einmal mehr, dass sie mit ihrem Körper selbstbewusst umgeht. Für ein Covershooting der französischen Wochenillustrierten „Paris Match“ ließ das Supermodel jetzt die Hüllen fallen.

Auf dem Foto liegt Klum nackt auf einer hölzernen Box unter einem Pavillondach, im Hintergrund glitzert das Meer. Mit ihrer Pose wirkt die Aufnahme fast wie ein privater Urlaubsschnappschuss – und doch steckt dahinter ein professionelles Shooting für das Magazin.

Die 52-Jährige hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie sich gern ungeschminkt, unretuschiert und auch nackt zeigt. Ob auf Instagram oder in Hochglanzproduktionen: Klum spielt mit ihrer Rolle als Model-Ikone, die Grenzen zwischen privater Spontaneität und perfektem Inszenieren verschwimmen lässt.

Mit dem Paris-Match-Cover reiht sich nun ein weiteres spektakuläres Bild in die lange Liste ihrer freizügigen Auftritte ein – und unterstreicht, warum Klum auch Jahrzehnte nach ihrem internationalen Durchbruch immer noch zu den meistdiskutierten Gesichtern der Modewelt gehört.