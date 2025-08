Heidi Klum & Tom Kaulitz: Neues Ehegelübde zum 6. Hochzeitstag?

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern sechs Jahre Ehe – mit Kuss im Infinity-Pool, Champagner und einer klaren Botschaft: Ihre Liebe ist so stark wie am ersten Tag.

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) feiern ihren sechsten Hochzeitstag – und zeigen der Welt, wie verliebt man auch nach Jahren noch sein kann. Auf Instagram teilte das Model ein inniges Bild: Die beiden küssen sich in einem Infinity-Pool mit Meerblick, Champagnergläser in der Hand, der Sonnenuntergang im Hintergrund. Dazu schrieb sie schlicht: „Sechs Jahre verheiratet. Ich liebe dich, mein Tom.“

Doch bei einem romantischen Bad im Pool blieb es offenbar nicht. Abends ging es mit einer opulenten Strandparty weiter – inklusive weißem Kleid, Tanz unter freiem Himmel und reichlich Glamour. Klum postete mehrere Eindrücke der ausgelassenen Feier, die vermuten lassen: Die Liebe der beiden ist kein bisschen verblasst.

Neues Ehegelübde?

Für Aufsehen sorgten auch zwei Ring-Boxen, die Heidi ebenfalls auf Instagram zeigte. Haben die beiden etwa ihr Eheversprechen erneuert? Bestätigt ist das zwar nicht, aber die Bilder sprechen eine deutliche Sprache: Tom und Heidi feiern ihre Liebe, als wäre es der erste Tag – mit einem Hauch Romantik, viel Stil und einer ordentlichen Portion Lebensfreude.

Heidi postete zwei Ring-Boxen auf Instagram © Instagram

Wie alles begann...

Es war der 22. Februar 2018, als das Schicksal zuschlug – ganz klassisch, wie man es aus romantischen Komödien kennt. Heidi Klum und Tom Kaulitz begegneten einander auf einer Geburtstagsparty, vermittelt über gemeinsame Freunde. Was dann passierte, war mehr als nur Sympathie: Liebe auf den ersten Blick. In der US-Talkshow von Ellen DeGeneres erinnert sich Heidi später daran, wie sehr sie der Musiker vom ersten Moment an faszinierte. „Ich fühlte mich so angezogen von ihm, dass ich ihn gar nicht ansehen konnte“, erzählt sie. Statt ihm gegenüber, setzte sie sich deshalb lieber neben ihn.

Nur vier Tage später, am 26. Februar, war die Folge mit Heidis offenherzigen Liebesgeständnissen im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Und noch im selben Monat wurden erste Küsse dokumentiert – am 27. März erwischten Paparazzi die beiden während einer Drehpause bei America’s Got Talent. Heidi und Tom? Ab diesem Moment das neue It-Couple, das ganz Hollywood in Atem hielt.

Von Paparazzi zur roten Premiere

Schon im April 2018 wurden Klum und Kaulitz zum Lieblingsmotiv der Paparazzi. Doch die beiden waren schneller: Im Mai nahmen sie ihr Liebes-Outing selbst in die Hand – bei der amfAR-Gala in Cannes. Er im Smoking, sie in einem bestickten weißen Kleid, das die Hochzeitsgerüchte ordentlich anheizte. Ob es ein bewusster Wink war? Das weiß wohl nur Heidi selbst.

Im Juli desselben Jahres äußerte sich die Modelmama erstmals zum Altersunterschied von 16 Jahren: „Viele Menschen irritiert das“, gab sie ehrlich zu. Aber: „Man sollte ein glückliches Leben führen, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken. Das macht nur mehr Falten, aber sonst auch nichts.“ Eine Ansage, wie sie nur von Heidi kommen kann.

Grüne Oger & der Ring im Bett

Legendär auch ihr Halloween-Auftritt 2018: Als Fiona und Shrek verkleidet, bewiesen Heidi und Tom Humor und Verbundenheit. Doch es wurde bald ernst: An Weihnachten, am 24. Dezember 2018, machte Tom seiner Heidi einen Antrag – und das ganz familiär, mit den Kindern im Bett, einem Tablett mit Kaffee, Blumen und einem Ring. Die Antwort? Natürlich: Ja!

© Instagram/Heidi Klum

Heimlich getraut und groß gefeiert

Was viele nicht wussten: Schon im Februar 2019 haben Heidi Klum und Tom Kaulitz im engsten Kreis geheiratet. Öffentlich wurde die Hochzeit erst im Juli – und wenige Wochen später, am 4. August 2019, folgte die rauschende Feier an der italienischen Riviera. Weiße Blumen, Brautkleid mit Schleppe, ein romantischer Altar – ein Traum in Weiß, der weltweit für Aufsehen sorgte.