Klum lädt zum "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus - Nik P. feiert mit

Stars, Schlager und Ohrwürmer - Klum lässt es vor der offiziellen Wiesn-Eröffnung bei ihrer eigenen Promi-Party krachen.

Unmittelbar vor dem Oktoberfest wird Heidi Klum aus dem Münchner Hofbräuhaus eine Musiksendung mit vielen Stars, Schlagern und Ohrwürmern präsentieren. Das "HeidiFest" läuft am 18. September (20.15 Uhr) bei Klums auf ProSieben.

"Gemeinsam mit ihrer Familie, mit exklusiv von Heidi Klum geladenen Gästen und einem Staraufgebot wird das weltweit bekannte Münchner Brauhaus zum Schauplatz der ultimativen Pre-Wiesn-Party – inklusive musikalischer Highlights und jeder Menge bayerischer Tradition", wirbt der Sender für das Event. "Schlagerlegenden, Partygrößen und internationale Gäste verwandeln das Hofbräuhaus mit ihren bekannten Hits und Wiesn-Klassikern in eine Festzelt-Bühne."





Heidi will lauthals mitsingen

Klum selbst wird mit den Worten zitiert: "Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen." Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim "HeidiFest" auf der Bühne stünden, mache das Ganze für sie sehr besonders.





"Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen", kündigte die 52 Jahre alte Moderatorin ("Germany"s Next Topmodel") an. Mit dabei sind laut Mitteilung etwa die Schlagerveteranen Marianne und Michael ("Rund samma, g'sund samma"), Ex-Modern-Talking-Musiker Thomas Anders ("You"re My Heart, You"re My Soul"), der Österreicher Nik P. und die Popband Münchener Freiheit ("Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein").

Außerdem hätten unter anderem Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld"), die Weather Girls ("It's Raining Men") und Lou Bega ("Mambo No. 5") zugesagt. Das Oktoberfest in München findet vom 20. September bis 5. Oktober auf der Theresienwiese statt.