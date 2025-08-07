Heidi Klum enthüllt: Wurmkur mit Tom Kaulitz – das steckt dahinter

Die Model-Mama hat einen ungewöhnlichen Plan, um gesünder zu leben. Sie möchte gemeinsam mit ihrem Mann eine Parasiten-Entgiftung machen.

Statt Kalorien zu zählen, geht Heidi Klum (52) jetzt lieber den inneren „Untermietern“ an den Kragen! Das deutsche Supermodel plant gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) eine mehrmonatige Wurm- und Parasiten-Entgiftung – freiwillig!

Im Interview mit dem Wall Street Journal ließ die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin mit einem eher ungewöhnlichen Gesundheitsprojekt aufhorchen. „Ich folge keiner speziellen Diät. Aber wir werden zum ersten Mal eine Wurm- und Parasiten-Entgiftung machen“, so Klum offen.





Auslöser? Ihr Social-Media-Feed

„Alles, was ich momentan auf Instagram sehe, handelt von Würmern und Parasiten.“ Deshalb sei jetzt die Reinigung angesagt – mit Kräuterpillen, Nelken und Papayasamen. „Ich weiß nicht, was zum Teufel da rauskommen wird.“

Die 52-Jährige fühlt sich mit der Entgiftungsidee fast im Rückstand: „Ich habe gehört, dass Menschen das einmal im Jahr machen sollen. Ich habe es noch nie gemacht und fühle mich wirklich im Rückstand.“

Ob sie oder ihr Mann Tom tatsächlich Parasiten haben? Klum: „Anscheinend haben wir alle Parasiten und Würmer. Wenn man jemand ist, der ab und zu rohe Sachen isst, wie Sushi …“

Mediziner winkt ab: Kein klarer Nutzen

Doch nicht alle sind von Klums Gesundheits-Trip begeistert. Der US-Gastroenterologe Dr. David Purow (Huntington Hospital) zeigte sich in der New York Post skeptisch: „Nicht alle Menschen haben Parasiten oder Würmer als Teil ihres normalen Mikrobioms. Es gibt keine klar bewiesenen Vorteile solcher Reinigungen.“

Heidi bleibt trotzdem bei ihrer Linie – wortwörtlich. Schon 2022 schlüpfte sie zu Halloween in ein riesiges Wurm-Kostüm. Jetzt soll es auch im echten Leben den Parasiten an den Kragen gehen.