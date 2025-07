Vor Oktoberfest: Heidi Klum (52) macht gemeinsame Sache mit Peter Kraus (86)

Was hat die Model Mama mit Peter Kraus und Nik P. zu tun? Am 18. September wird es spannend im Münchner Hofbräuhaus!

Kurz vor dem Start des Münchner Oktoberfests verwandelt sich das traditionsreiche Hofbräuhaus in eine bayerische TV-Bühne: Am 18. September 2025 lädt Heidi Klum zu ihrem großen „HeidiFest“. Für die Pre-Wiesn-Party hat die Moderatorin ihre liebsten Schlagerstars versammelt – darunter auch die Legende Peter Kraus, der mit seinem Hit „Rote Lippen soll man küssen“ für authentisches Oktoberfest-Feeling sorgen wird.

Die Aufzeichnung der Musiksendung findet exklusiv im Hofbräuhaus München statt, das eigens für diesen Anlass zum Festzelt umgestaltet wird. Heidi Klum, die zusammen mit ihrer Familie und einem hochkarätigen Staraufgebot feiert, zeigt sich begeistert: „Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen.“ Dass nun viele dieser Künstler beim „HeidiFest“ auftreten, macht das Event für sie zu etwas ganz Besonderem. „Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen mitzusingen“, kündigte die 52-Jährige an.

Stars auf der Bühne

Neben Peter Kraus werden unter anderem Thomas Anders („You’re My Heart, You’re My Soul“), Marianne und Michael Hartl („Rund samma, g’sund samma“), der Österreicher Nik P., die Popband Münchener Freiheit („Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“), Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“), die Weather Girls („It’s Raining Men“) und Lou Bega („Mambo No. 5“) für musikalische Highlights sorgen. Die Gäste dürfen sich auf eine Mischung aus Schlagerlegenden, Partygrößen und internationalen Künstlern freuen, die mit ihren bekannten Hits die Stimmung anheizen werden.

Peter Kraus, der 86 Jahre alt ist, zeigte sich geehrt, von Heidi Klum als Lieblingskünstler eingeladen worden zu sein: „Ich freue mich sehr auf den Abend – und auf das Publikum im Hofbräuhaus.“ Gemeinsam mit den anderen Stars wird er im Dirndl und in Lederhose ein ausgelassenes Pre-Oktoberfest feiern – inklusive rotem Teppich, bayerischer Tradition und jeder Menge Live-Musik.

Live dabei

Das „HeidiFest“ wird am 18. September 2025 von 18:00 bis 20:00 Uhr im Hofbräuhaus aufgezeichnet und noch am selben Abend um 20:15 Uhr zur Primetime auf ProSieben ausgestrahlt. Nur zwei Tage später beginnt das große Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese, das bis 5. Oktober läuft.

Ein Fest für alle Schlagerfans und Wiesn-Liebhaber – Heidi Klum bringt mit „HeidiFest“ die ultimative Pre-Wiesn-Party direkt ins Wohnzimmer.