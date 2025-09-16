Nach dem Wiesn-Hangover: Victoria Swarovski lacht über ihr peinlichstes Dirndl-Erlebnis

Victoria Swarovski lud zum Wiesn-Pre-Event mit Trü Frü und gab gleich auch gut gelaunt ein paar Wiesn-Schmankerl zum Besten

Victoria Swarovski weiß, wie man die Wiesn richtig einläutet: Beim Pre-Event im Umadum-Riesenrad in München lud die Moderatorin, Unternehmerin und Designerin nicht nur zum Plaudern, sondern stellte auch gleich ihren neuen Lieblings-Wiesn-Snack vor – Schokofrüchte von Trü Frü. Diese werden demnächst auch bei uns im Tiefkühlregal zu finden sein.

Mehr lesen:

Emotionale Geschichte

„Meine Oma hat früher immer mit mir gemeinsam Früchte mit Schokolade überzogen. Ich war immer traurig, dass es die so nirgendwo zu kaufen gab“, erzählt sie im Gespräch mit oe24. „Darum freue ich mich umso mehr, dass ich dieses Kindheitserlebnis jetzt mit anderen teilen kann.“ Ihre Großmutter sei es auch gewesen, die ihre Liebe zur Wiesn geweckt hat: „Mit ihr war ich auf meinem ersten Volksfest.“

Victoria Swarovski präsentierte die Schokofrüchte von Trü Frü © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Dirndl-Trends à la Swarovski

Als Designerin prägt Victoria Swarovski seit Jahren den Look vieler Oktoberfest-Besucherinnen – und gibt auch heuer klare Style-Empfehlungen:

Klassisch und hochgeschlossen statt allzu freizügig.

Sanfte Farben dominieren, während Schmuck gerne ein Statement setzen darf.

Besonders süß: weiße Söckchen, am liebsten aus Spitze.

„Ich selbst habe ungefähr 200 Dirndl daheim“, gesteht sie lachend. Kein Wunder, dass sie auch dieses Jahr mit ihrer achten Krüger-Kollektion den Wiesn-Gästen Inspiration liefert.

Wenn das Dirndl fliegt…

Auch Victoria bleibt von Wiesn-Pannen nicht verschont – und nimmt’s mit Humor: „Ich sitze vorm Fernseher, einen Tag nach dem Anstich, natürlich mit Hangover, und schaue mir die zehn größten Wiesn-Fauxpas an. Da denk ich mir, welcher Trottel ist denn da auf Platz eins? Und dann war das tatsächlich ich, wie ich im Spaßhaus mit meinem Dirndl durchlaufe und die Luft das Kleid nach oben weht. Das fand ich so lustig.“

Maß, Sport und süße Sünden

„Ich trinke nicht nur eine Maß und esse sehr wohl auch Schokofrüchte. Ich gehe mindestens einmal im Jahr aufs Oktoberfest“, verrät sie. Früher, als sie selbst noch in München lebte, sei das natürlich öfters der Fall gewesen. Warum man ihr die kleinen Sünden nicht ansieht? „Ich mache wirklich sehr viel Sport.“

Victoria Swarovski mit oe24-Reporterin Nathalie Martens © G.Nitschke/Brauer

Immer an ihrer Seite ist ihr Dackel Gustel: „Er weicht mir überhaupt nicht von der Seite – er war sogar bei der Bambi-Verleihung hinter der Bühne dabei.“

Insider-Tipps für die Wiesn

Und wo trifft man Victoria Swarovski auf dem Oktoberfest? Ihre Favoriten:

das Schützenzelt,

die Käfer Wiesn-Schänke

– und wer danach noch Energie hat, sollte sich auf die After-Wiesn-Partys in der Stadt begeben: "Denn da geht es ja dann noch lange weiter." Ob man sie heuer mit ihrem Liebsten Mark Mateschitz in einem der bevorzugten Zelte trifft, ließ Vici offen.