Emotionale Victoria Swarovski bei der Pre-Wiesn-Party mit "trüfrü"

Am Dienstag lud die Kristall-Erbin zur Produkt-Präsentation der besonderen Art. Vor der Kulisse des "Umadum"-Riesenrads in München stellte sie neue Leckereien vor und wurde ganz emotional.

Gleich zu Beginn erzählte Victoria Swarovski eine rührende Geschichte über ihre Großmutter: "Mein erstes Volksfest habe ich mit meiner Oma besucht und als Kind genießt man dort ja nur die Fahrgeschäfte und natürlich Schokofrüchte. Ich wollte dann nachher immer wissen, ob es noch welche gibt. Da hat meine Oma gesagt, dass es die nur bei den Standl'n gibt. Ich habe sie dann auf die Idee gebracht, diese daheim selbst zu machen und das habe ich geliebt."

Victoria Swarovski in München © Privat

Jetzt wurde ihr Traum von "On Demand"-Schokofrüchten wahr. Die "trüfrü" gibt es schon bald im Kühlregal ausgewählter Supermärkte und somit für jedermann.

Victoria Swarovski in München © Privat

"trüfrü" gibt es in verschiedenen Sorten: Erdbeere, Himbeere und Ananas - teilweise mit weißer Schoko und Vollmilch überzogen (tiefgekühlt).