Jürgen Drews
© Getty Images

Nach Abschied

"König von Mallorca": Jürgen Drews feiert Ballermann-Comeback

17.09.25, 10:27
Der Schlagerstar kehrt nach sechs Jahren auf die Ballermann-Bühne zurück. Der Grund dafür ist ein ganz privater. 

Erst Auftritt bei Heidi Klums „HeidiFest“ auf im Hofbräuhaus in München, dann Schlager-Gala mit Giovanni Zarrella im ZDF: Jürgen Drews ist dieser Tage wieder viel im Fernsehen zu sehen. Doch ein Termin überstrahlt für den „König von Mallorca“ alles – die Rückkehr auf seine Wahlinsel.

Sechs Jahre lang war der 80-Jährige nicht mehr auf Mallorca aufgetreten. Zuletzt stand er im Oktober 2019 im „Megapark“ am Ballermann auf der Bühne. Dann kam die Pandemie – und mit ihr der Rückzug. Obwohl Drews in Santa Ponça ein eigenes Reihenhaus besitzt, blieb er der Insel fern. „Ich wurde von Corona ausgebremst, und die Ruhe zu Hause tat mir so gut, dass ich es dabei belassen habe“, erklärt er. „Ich habe die Auftritte einfach auslaufen lassen – ohne großes Abschiedsgetöse.“


 

Emotionaler Auftritt

Nun also das Comeback – und das aus einem ganz besonderen Grund: Tochter Joelina feiert am 27. September ihren 30. Geburtstag mit einer großen Party auf Mallorca. Für sie reist Drews gemeinsam mit Ehefrau Ramona an. „Joelina hat sich gewünscht, dass ihre Mama und ich dabei sind“, sagt der Sänger. „Ich bin sehr stolz, wie sie in der Musikwelt Fuß gefasst hat. Sie ist ja mit dieser Branche groß geworden.“

Zur Feier seiner Rückkehr hat Drews seinen Kult-Hit „König von Mallorca“ neu aufgenommen – als Duett mit Entertainer Knossi (39). Der Song erscheint am 19. September.

