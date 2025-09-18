Peter Kraus feiert mit Klum beim "HeidiFest" in München

Die Model-Mama lässt es bereits seit zwei Tagen ordentlich krachen. Am Abend verwandelt sich das Hofbräuhaus in eine Bühne für das mit Spannung erwartete HeidiFest, wo auch heimische Stars dabei sind.

Heute Abend wird das Hofbräuhaus zum Hotspot für Glamour, Stars und gute Laune, denn Heidi Klum lädt zum heiß erwarteten HeidiFest, noch bevor die Wiesn so richtig losgeht. Die Model-Mama sorgt seit Tagen auf Instagram für Vorfreude – trinkfest, spendabel und bestens gelaunt.

Im Mittelpunkt des Abends steht natürlich Heidi Klum selbst, die als Gastgeberin auftritt. Jeder VIP-Gast darf sich auf ein persönliches Goodie Bag freuen. Einen ersten Blick auf den Inhalt gab Heidi bereits via Instagram-Story frei: Neben einer auffälligen roten Kappe mit Herzmotiv gibt es eine Luxustasche von Aigner, passend zu ihrer aktuellen Rolle als Testimonial für die neue Herbst-/Winterkollektion der Marke. Eine geschickte Kombination aus Markeninszenierung und persönlichem Geschenk, die bei den Gästen sicher Eindruck hinterlässt.

Heidi Klum und Peter Kraus © Fechter Management

Goodie Bags und große Namen

Doch damit nicht genug: Was sich sonst noch in den Goodie Bags befindet, bleibt vorerst ein Geheimnis. Beauty-Produkte, kleine Accessoires oder personalisierte Items könnten die Überraschungen komplettieren.

Roberto Blanco und Peter Kraus © Mike Kraus

Neben den Goodies erwartet die Gäste ein glamouröses Abendprogramm: Mode-Präsentationen, Live-Musik und jede Menge Stars, darunter auch heimische Promis wie Peter Kraus. Für ihn gab es von Heidi gleich ein Küsschen - ganz nach dem Motto "Rote Lippen soll man küssen". „Da singt sich’s gleich leichter!“, sagte der Sänger und lief dabei leicht rot an. Auch Adi Weiss und Barbara Meier geben auf Instagram erste Einblicke in das Pre-Oktoberfest.





Für extra Stimmung sorgte auch Roberto Blanco, der gut gelaunt durch die Generalprobe tanzte. Das Event verspricht, schon vor dem offiziellen Start des Oktoberfests ein echtes Highlight zu werden – und einmal mehr zu zeigen, dass Heidi Klum die Partyqueen schlechthin ist.