Christa Kummer über ORF-Abgang: "Es ist enttäuschend"

Christa Kummer war die erste Wetterfrau im ORF und prägte mit Charme, Fachwissen und auffälligen Outfits über drei Jahrzehnte die Bildschirme. Nun ist Schluss: Am Montag wurde ihr Aus bekannt gegeben – und sie ist bereits die vierte Frau über 50, die innerhalb eines Jahres den Sender verlässt

1995 trat Christa Kummer erstmals als Wettermoderatorin auf. Mit ihrer Mischung aus Expertise, Schmäh und extravaganten Looks revolutionierte sie das Format und wurde schnell zu einer der bekanntesten Gesichter des ORF. Umso größer die Überraschung, als nun ihr Abgang verkündet wurde. Offiziell zeigte sie sich überrascht – interne Mails deuten jedoch darauf hin, dass sie bereits seit Mai vom bevorstehenden Ende wusste.

Christa Kummer © Tischler

Kritik am Umgang mit älteren Frauen

Wie Kummer jetzt im Kurier erklärte, ist sie entsetzt über den Umgang mit älteren Arbeitnehmenden: "Es ist enttäuschend, dass Menschen, die agil sind und gerne noch arbeiten möchten, in unserem Land bereits ab 50 oder 55 Jahren kaum noch Chancen am Arbeitsmarkt haben." Es sei kein gutes Signal, denn während "die Politik das Pensionsantrittsalter erhöht, schickt man die Menschen in der Realität zum AMS", so Kummer.

Hinter den Kulissen sorgt die Personalentscheidung für Diskussionen. Ältere Moderatorinnen sind oftmals davon betroffen, dass ihre Bildschirmzeit abgelaufen ist. Viele seien über das Vertragsende nicht vorab informiert worden, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. Rechtlich korrekt, moralisch jedoch fragwürdig, so die Kritik.

Keine Einzelfälle

© ORF/Hubert Mican

Kummers Abschied reiht sich in eine Serie von Abgängen ein: Ende November 2024 wurde der Vertrag von Verena Scheitz (53) nicht verlängert, kurz darauf zog sich Birgit Fenderl (54) zurück – mit dem Hinweis, sie sei dem ORF zuvorgekommen. Besonders deutlich wurde Claudia Reiterer (57), langjähriges Gesicht von „Im Zentrum“: Sie sprach von einem unfreiwilligen Abschied ohne Begründung. Einzig Barbara Karlich (56) darf sich nach dem aus ihrer Talkshow über ein neues TV-Format im nächsten Jahr freuen.

© ORF

ORF weist Vorwürfe zurück

Der ORF betont, keine der Personalentscheidungen sei überraschend erfolgt. Den Vorwurf der Altersdiskriminierung weist der Sender zurück. Für Kummer seien zudem mögliche Weiterbeschäftigungen im Haus im Gespräch. Ob es dazu kommt, bleibt vorerst offen.