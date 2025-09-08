Thomas Brezina wird deutlich: "Einzige Sache, die ich wirklich bereue"

Star-Autor findet offene Worte auf Instagram.

Bestsellerautor Thomas Brezina nimmt seine Fans gerne mit in seinen Alltag. Auf Instagram gewährt er Einblick in sein Privatleben, seine Projekte und Unternehmungen.

Oft fertigt Brezina kleine Clips an, die ihn und Ehemann Ivo zeigen. Dazu sind die Hunde des Paares auch oft im Mittelpunkt der Aufnahmen.

Sehr offene Worte

Nun hat sich Brezina mit sehr offenen Worten an seine Insta-Crowd gewandt. In einem Beitrag spricht der Autor darüber, was er empfindet, wenn er auf sein Leben zurückblickt: "Es gibt eine einzige Sache, die ich wirklich bereue … Nicht, dass ich viel gearbeitet habe. Sondern die kleinen Momente zu verpassen."

Augenblicke

Während des Videos spielt er mit Jippy, der kleinen Hundedame, die jüngst bei ihm, Mann Ivo und Hundebub Joppy eingezogen ist. "Jetzt nehme ich mir bewusst die Zeit dafür – auch wenn es oft nur ein Augenblick ist", schreibt Brezina.

Tut uns allen gut

Das Posting ist also ein Aufruf für etwas, das uns allen gut tut: Mehr Zeit im Jetzt zu verbringen und die kleinen Dinge zu genießen.