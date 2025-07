Neuer Familienzuwachs für Thomas Brezina und Ehemann Ivo

Thomas Brezina und Ehemann Ivo haben Familienzuwachs: Nach Hund Joppy zieht nun Welpenmädchen Jippy bei ihnen ein – und sorgt schon beim ersten Kennenlernen für Herzklopfen.

Große Freude im Hause Brezina: Erfolgsautor Thomas Brezina und sein Ehemann Ivo haben erneut Familienzuwachs bekommen – diesmal in besonders flauschiger Form. Nach Hund Joppy zieht nun ein zweiter Vierbeiner bei dem Paar ein: ein kleiner Welpe namens Jippy.

Auf Instagram teilt der 62-Jährige, der durch Buchreihen wie „Die Knickerbocker-Bande“ oder „Tom Turbo“ Generationen von Lesern geprägt hat, die emotionale Nachricht mit seinen Fans. „Heute war es so weit: Wir haben Jippy zum ersten Mal gesehen. Kaum zu glauben, wie viel Leben, Wärme und Energie in so einem kleinen Wesen steckt.“





Liebe auf den ersten Blick

Der erste Kennenlern-Moment mit Jippy scheint ein echter Herzmoment gewesen zu sein – Brezina beschreibt ihn mit spürbarer Rührung: „Sie hat uns neugierig angeschaut – und wir waren sofort hin und weg.“ Offenbar hat sich die kleine Hündin mit ihrem neugierigen Blick und ihrer lebendigen Ausstrahlung direkt in die Herzen der beiden Männer geschnüffelt.

Der Autor weiter: „Willkommen, Jippy. Wir freuen uns auf alles, was mit dir kommt.“ Vieles davon dürfte er bald mit seinen rund 90.000 Instagram-Fans teilen – denn Brezina ist bekannt dafür, auch private Momente offen und liebevoll in sozialen Medien zu dokumentieren.

Jippy trifft Joppy

Mit Jippy bekommt der bereits vorhandene Hund Joppy eine kleine Schwester – ein doppeltes Glück für das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, aber eher selten in der Öffentlichkeit auftritt. Fans reagierten begeistert auf die Nachricht, kommentierten mit Herz-Emojis, Glückwünschen und Vorfreude auf weitere Updates aus dem neuen Alltag mit zwei Hunden.