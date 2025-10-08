Alles zu oe24VIP
Simon Schwarz
Simon Schwarz über den ORF: "Müssen uns mehr trauen bei Serien"

08.10.25, 13:36 | Aktualisiert: 08.10.25, 14:53
Braunschlag 1986 kommt 2026 ins Fernsehen. Schauspieler Simon Schwarz ist wieder dabei. 

Anfang September wurde das neue  ORF-Programm  vorgestellt und mit Braunschlag 1986 wird nächstes Jahr ein absoluter Publikums-Hit fortgesetzt.

Zweiteiler. Am Rande eines Pressetermins haben wir mit Schauspieler Simon Schwarz (Neue Geschichten vom Franz, Eberhofer-Krimis) darüber geplaudert, denn er wird wieder eine der kultigen Hauptrollen übernehmen. Simon Schwarz: „Ja, da kommt demnächst eine Fortsetzung. Es wird weitererzählt, es ist eine neue Geschichte, mit den gleichen Figuren. Im Großen und Ganzen spielen alle wieder mit, in allen ihren Rollen.“

„David Schalko  traut sich was“

Beruflich bedingt schaut Schwarz oft Serien, darunter auch viele internationale Produktionen von Streaming-Diensten. Im internationalen Vergleich schneiden österreichische Produktionen für ihn nicht immer optimal ab. Schwarz findet die mangelnde Innovation vieler Stoffe schade, es fehle der Mut, „dass wir sagen, wir trauen uns Sachen, wir riskieren, auf die Schnauze zu fallen, Fehler zu machen.“ Eine Meinung, die Branchen-Insider seit Jahren teilen, laut oe24-Informationen. Schwarz weiter: „Der David Schalko ist einer der wenigen, der sich was traut, er würde sich noch mehr trauen, aber dann müsste es auch jemanden geben, der das finanziert.“

Harte Konkurrenz

Schwarz sieht die Konkurrenz der Streamer als großes Problem für öffentlich-rechtliche Produktionen. Noch gibt es ältere Menschen, die mit Streaming weniger anfangen können. Das wird sich aber ändern. „Vor 14 Jahren war Braunschlag sehr innovativ, so innovativ, dass sich sogar die Amerikaner dafür interessiert haben.“Braunschlag 1986 ist 2026 zu sehen, mit Nicholas Ofczarek, Manuel Rubey, Nina Proll und anderen. Am 11.10. kommt mit „Geht’s noch?“ das erste Buch von Simon Schwarz in den Handel – alle Infos dazu zeitnah auf unseren Buchseiten.

