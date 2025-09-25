Alles zu oe24VIP
Thomas Brezina
© Instagram

Ehrliche Worte

Brezina spricht zu plötzlichem ORF-Aus: "Wilde Gedanken"

25.09.25, 12:18
Teilen

Thomas Brezina spricht nach dem überraschenden Aus für seine Kinderformate. 

Es war der Schocker der Woche: Autor und Produzent Thomas Brezina wird nicht länger Teil der ORF-Familie sein.

Schlusspunkt 

Nach 40 Jahren gehen der ORF und Brezina nun getrennte Wege. Die Verkündung kam sehr überraschend, offenbar auch für Brezina selbst. In einer Aussendung des öffentlich-rechtlichen hieß es: "Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden." 

Traurig, aber...

Brezina reagierte im ersten Moment - verständlicherweise - traurig. Er habe noch viele Ideen, schrieb er auf Facebook, sei aber auch sehr dankbar für die Zeit. Nun gab er seinen Fans auf Instagram tieferen Einblick in sein Seelenleben: "Der Tag nach einer großen Entscheidung fühlt sich oft… eigenartig an." Und: "Da ist Freiheit. Aber auch Abschied. Man ist müde, weil solche Entscheidungen Kraft kosten. Und dann kommen sie – die wilden Gedanken."

Penny ist wieder da

Sein Rat ist deutlich: "Ich versuche, sie nicht wegzuschieben. Und nicht anzustarren. Ich atme. Und schaue auf alles, worauf ich mich freuen kann." Viele seiner Fans geben ihm recht, spenden tröstliche Worte. Etas, worauf er sich freuen kann ist die Buchpräsentation seiner neuen Penny! Auf dieses Abenteuer haben sich viele Fans gefreut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

