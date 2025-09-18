Victoria Beckham: Tränenausbruch wegen David in neuer Netflix-Doku

Der Ex-Kicker sorgt mit einer Aussage dafür, dass seine Gattin Victoria Beckham in Tränen ausbricht. In der neuen Netflix-Doku zeigt das Paar diesen Moment.

Nach David Beckham rückt nun auch Victoria ins Rampenlicht – und zwar ganz privat. Nach dem riesigen Erfolg der Netflix-Doku über ihren Mann dürfen Fans nun einen intimen Einblick in das Leben der Designerin und Ex-Spice-Girl erhalten. Schon im ersten Trailer ist klar: Es wird emotional.

Die dreiteilige Dokumentation „Victoria Beckham“, die am 9. Oktober startet, zeigt die 51-Jährige von einer ganz persönlichen Seite. „Die Leute denken, ich sei die eitle Kuh, die nie lächelt“, sagt Victoria alias „Posh“ gleich zu Beginn. „Aber ich lächle! Seien Sie nicht schockiert.“

Ganz ohne Pose spricht sie offen über ihre Kindheit („Dieses uncoole Kind in der Schule, das komisch ist – das war ich“), ihr anfänglich wackeliges Selbstbewusstsein („Ich wollte unbedingt gemocht werden, ein Gefühl von Wert haben“) und ihre große Leidenschaft für Mode („Mode war mein kreatives Ventil“).





Immenser Druck

Am stärksten bleiben allerdings die Szenen hängen, in denen Victoria ihren Emotionen freien Lauf lässt. Sichtlich gerührt erzählt sie von dem Druck, nach der weltweiten Musikkarriere mit den Spice Girls auch als Designerin erfolgreich sein zu müssen – viele hätten sie „nicht ernst genommen“. Und was ihr im Leben am wichtigsten ist, sagt sie selbst: „Ich will, dass David und meine Kinder stolz auf mich sind.“

David Beckham versucht daraufhin, seine Frau zu beruhigen: Auch Misserfolge, wie die finanzielle Durststrecke ihres Modelabels, könnten die Liebe der Familie nicht schmälern. „Du könntest ein getoastetes Käse-Schinken-Sandwich machen, und wir wären stolz auf dich“, sagt er. Ein Satz, der Victoria im Trailer sichtbar zu Tränen rührt.