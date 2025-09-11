Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei

Der Herbst wird heiß! Victoria's Secret bringt seine umstrittene Modenschau am 15. Oktober zurück nach New York, nachdem das große Comeback im Vorjahr für hitzige Diskussionen sorgte.
Die Dessous-Engel fliegen wieder! Nach der kontroversen Rückkehr im vergangenen Jahr wagt Victoria's Secret einen neuen Anlauf. Die diesjährige Fashion Show findet am 15. Oktober in New York statt – doch die Frage bleibt: Schafft es die Kultmarke diesmal, alle Kritiker zum Schweigen zu bringen?
Rückkehr trotz gemischter Resonanz
Denn was 2024 als triumphales Comeback geplant war, entwickelte sich schnell zum Drama. Trotz Star-Aufgebot mit Kate Moss, Carla Bruni und Pop-Ikonen wie Cher und Blackpink blieb ein bitterer Nachgeschmack. Der Vorwurf: Viel Fortschritt in puncto Diversität, aber noch lang nicht genug.
2025 will Victoria’s Secret alles anders machen. Insider flüstern, dass die Show diesmal noch diverser, noch inklusiver und noch spektakulärer werden soll. Welche Mega-Stars dieses Jahr über den Laufsteg schweben ist noch streng geheim. Vor einigen Tagen bestätigte das Dessous-Label jedoch unter anderem Superstars wie Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Anok Yai und Yumi Nu – ein deutliches Zeichen, dass die Marke das Schönheitsideal breiter fassen will.
Die Fashion-Welt schaut am 15. Oktober jedenfalls gespannt nach New York. Ob Victoria's Secret mit seiner Oktober-Show endlich den richtigen Ton trifft, bleibt abzuwarten.