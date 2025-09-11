Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei
© Getty Images

Comeback

Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei

11.09.25, 15:15
Teilen

Der Herbst wird heiß! Victoria's Secret bringt seine umstrittene Modenschau am 15. Oktober zurück nach New York, nachdem das große Comeback im Vorjahr für hitzige Diskussionen sorgte.

Die Dessous-Engel fliegen wieder! Nach der kontroversen Rückkehr im vergangenen Jahr wagt Victoria's Secret einen neuen Anlauf. Die diesjährige Fashion Show findet am 15. Oktober in New York statt – doch die Frage bleibt: Schafft es die Kultmarke diesmal, alle Kritiker zum Schweigen zu bringen?

Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei
© Getty Images

Rückkehr trotz gemischter Resonanz 

Denn was 2024 als triumphales Comeback geplant war, entwickelte sich schnell zum Drama. Trotz Star-Aufgebot mit Kate Moss, Carla Bruni und Pop-Ikonen wie Cher und Blackpink blieb ein bitterer Nachgeschmack. Der Vorwurf: Viel Fortschritt in puncto Diversität, aber noch lang nicht genug. 

Lesen Sie auch

Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei
© Getty Images

2025 will Victoria’s Secret alles anders machen. Insider flüstern, dass die Show diesmal noch diverser, noch inklusiver und noch spektakulärer werden soll. Welche Mega-Stars dieses Jahr über den Laufsteg schweben ist noch streng geheim. Vor einigen Tagen bestätigte das Dessous-Label jedoch unter anderem Superstars wie Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Anok Yai und Yumi Nu – ein deutliches Zeichen, dass die Marke das Schönheitsideal breiter fassen will.

Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2025 dabei
© Getty Images

Die Fashion-Welt schaut am 15. Oktober jedenfalls gespannt nach New York. Ob Victoria's Secret mit seiner Oktober-Show endlich den richtigen Ton trifft, bleibt abzuwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden