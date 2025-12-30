Silvester in NÖ: So vielfältig sind die Möglichkeiten

Der Jahreswechsel steht kurz bevor – und der wird von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ganz unterschiedlich gestaltet. Manche mögen es möglichst spektakulär, andere bevorzugen Ruhe und Gemütlichkeit. Was also kann man unternehmen?

Der traditionelle Jahresausklang am St. Pöltner Rathausplatz startet um 18 Uhr. Am Programm stehen unter anderem Musik, Tanz, Kulinarik und ein Feuerwerk um Mitternacht. DJs, Feuerwerk oder Lichtershows gibt es unter anderem aber auch in Mödling, Melk und Hollabrunn.

In Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk St. Pölten) wird der letzte Tag des Jahres ebenfalls stimmungsvoll gefeiert: Der Sportverein Schwarzenbach lädt zur Silvester-Fackelwanderung ein. Auch für Speis und Trank ist gesorgt, gestartet wird um 14.00 Uhr bei der Haslaustube.

Ruhig und entspannt hingegen kann man den 31. Dezember im Kino ausklingen lassen. Die Abendvorstellungen enden etwa im Hollywood Megaplex St. Pölten spätestens um 23.00 Uhr. Zum Feuerwerk ist man also rechtzeitig wieder draußen.

2025 sportlich ausklingen lassen

Sportlicher wird es bei der Silvesterwanderung oder beim Silvesterlauf im Nationalpark Thayatal. Gestartet wird beim Nationalparkhaus um 14.00 Uhr, von dort aus geht es über zwei verschiedene Routen zum Einsiedlerfelsen. Dort stehen dann Speisen und Getränke für einen geselligen Silvesternachtmittag bereit.

Traditionell findet auch der Silvesterlauf Krems statt. Start ist um zirka 12.15 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz. Es wird verschiedene Erwachsenen-, Kinder- und Jugendläufe sowie einen Fun-Run über fünf Kilometer geben.

Tierischer Jahresausklang

Ruhig, bewusst und hundefreundlich wird es am 31. Dezember hingegen beim „Silent Dog Day – Silvester mit Hund am Berg“ im Naturpark Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt). Mit einer erfahrenen Hundetrainerin geht es bei einer geführten Wanderung zu den Tiergehegen inklusive Wildfütterung. Die Veranstaltung in kleiner, entspannter Atmosphäre findet um 10.30 Uhr und um 14 Uhr statt.

Im Naturpark-Stüberl findet mit einem kleinen Menü der Abschluss statt. Für Camper, die auch den Jahreswechsel selbst ruhig haben möchten, ist der Stellplatz geöffnet.

Tierisch wird es am letzten Tag des Jahres auch bei einer Eselwanderung in Unternalb (Bezirk Hollabrunn). Treffpunkt ist um 12.30 Uhr. Zu Beginn werden die beiden Esel gestreichelt und gestriegelt. Gewandert wird dann Richtung Öhlbergkellergasse. Dort warten Speis und Trank sowie eine gemütliche Zeit am Lagerfeuer. Anschließend geht es wieder zurück nach Unternalb.