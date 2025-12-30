Alles zu oe24VIP
Ausgezeichnete Erfolge für Lehrlinge im PBZ Gutenstein
Ausgezeichnete Erfolge für Lehrlinge im PBZ Gutenstein

30.12.25, 11:34
Alle Lehrlinge des Pflege- und Betreuungszentrums Gutenstein erreichten einen ausgezeichneten Erfolg im Berufsschulzeugnis.  

Einen großen Erfolg feierten die Lehrlinge des PBZ Gutenstein. Catharina Fischer (Bürokauffrau), Carina Lemmerer (Köchin) und Timon Koberstein (Koch) haben das Berufsschuljahr mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Ihre hervorragenden Leistungen in Theorie und Praxis spiegeln ihr Engagement, ihre Motivation und ihre Leidenschaft für den Beruf wider.

Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ist erfreut: "Unsere Lehrlinge im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein zeigen eindrucksvoll, wie viel Potenzial in der nächsten Generation steckt. Ein ausgezeichneter Berufsschulerfolg ist nicht nur ein Zeichen von Fleiß und Disziplin, sondern auch von echter Begeisterung für den gewählten Beruf. Ich danke dem gesamten Team des Hauses für die engagierte Begleitung – und unseren jungen Fachkräften für ihren wertvollen Beitrag zur Zukunft der Pflege und Betreuung in Niederösterreich.  

Aktuell absolvieren über 70 Lehrlinge ihre Ausbildung in den NÖ Pflegezentren. Mit der Lehrlingsausbildung sichert die NÖ LGA langfristig qualifizierte Fachkräfte und bietet jungen Menschen eine fundierte berufliche Perspektive. Lehrstellen werden in den NÖ Pflegezentren in insgesamt vier Berufsbildern angeboten: Köchin/Koch, Gastronomiefachfrau/-mann, Bürokauffrau-/mann, Verwaltungsassistenz. Neben einer praxisnahen und zukunftsorientierten Lehre profitieren die Auszubildenden von einer Vielzahl an Benefits: Leistungsprämien, jährliche Kostenzuschüsse, Team- und Sportevents sowie zahlreiche weitere Angebote sorgen für ein motivierendes und unterstützendes Arbeitsumfeld.

