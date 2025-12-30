Alles zu oe24VIP
Festnahme
© Getty

Wiener City

Wohnungsmieter stellte Einbrecher auf der Flucht

30.12.25, 11:20
Der 22-Jährige konnte gemeinsam mit Passanten den Tatverdächtigen festhalten. 

Ein 22-Jähriger verließ am Montagabend kurz nach 18 Uhr seine Wohnung in der Seilerstätte in der Wiener City. Als er kurze Zeit später wieder heimkehrte, stellte er fest, dass das Gangfenster neben seiner Wohnungstür eingeschlagen war.

Im Stiegenhaus entdeckte er daraufhin einen unbekannten Mann, der das Gebäude gerade verlassen wollte. Der junge Mann forderte den Tatverdächtigen auf, stehen zu bleiben, woraufhin dieser flüchtete.Der 22-Jährige verfolgte den Mann, bis Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und den Täter anhalten und die Polizei verständigen konnten.Die Beamten konnten bei dem Mann Einbruchswerkzeug auffinden. Der Tatverdächtige, ein 38-Jähriger (StA.: Modau) wurde festgenommen.

