Haaland
© Getty

Champions League

2:0 – Rekord-Wikinger beschert City Traumauftakt gegen Napoli

18.09.25, 22:59
Mit einem torreichen Super-Donnerstag (insgesamt 23 Tore!) endete die erste Runde der neuen Champions-League-Saison – allerdings nicht für alle erfreulich.  

 Besonders bitter erwischte es Trainer Adi Hütter: Mit AS Monaco verpatzte er den Königsklassen-Auftakt und kassierte bei Club Brügge eine deutliche 1:4-Niederlage. Leverkusen erlebte dagegen ein dramatisches Finale: Durch ein Eigentor von Hatzidiakos (90.+1) rettete die Werkself noch Last-Minute ein 2:2-Remis beim FC Kopenhagen.

Rekord-Wikinger hat wieder zugeschlagen

Für Furore sorgte auch Neo-Napoli-Superstar Kevin De Bruyne, der ins Etihad Stadium zurückkehrte. Doch die Schlagzeilen gehörten Tormaschine Erling Haaland: Nach einer Notbremse von Kapitän Di Lorenzo in der 21. Minute flog dieser vom Platz – doch der Norweger ließ sich nicht stoppen. Sein Treffer in der 56. Minute brachte City nicht nur in Führung, sondern markierte gleichzeitig sein 50. Champions-League-Tor – Rekordtempo: Niemand sonst schaffte diese Marke in nur 49 Spielen! Kurz darauf machte Doku (65.) mit einer Solo-Dribbel-Show den 2:0-Sieg der Skyblues perfekt.

Rashford knallt Newcastle ab 

Auch im Topspiel zwischen Newcastle und Barcelona dauerte es bis zur zweiten Hälfte, bis die Tore fielen. Doch das Warten hatte sich gelohnt – besonders für Neuzugang Marcus Rashford. Bei seinem CL-Debüt im Trikot der Blaugrana traf der Engländer gleich doppelt (58. & 67.) und schoss die Katalanen zu einem verdienten 2:1-Sieg.

In Frankfurt ging es ebenfalls turbulent zu: Eintracht lag gegen Galatasaray früh zurück, doch nach dem Sanchez-Eigentor (37.) brach bei den Hessen der Knoten. Ein wahres Torfeuerwerk brachte am Ende einen souveränen 5:1-Erfolg – die perfekte Rückkehr auf Europas größter Bühne.

Für FK Kairat war die Champions-League-Premiere dagegen ernüchternd: Nach der mit 6.907 km längsten Anreise der CL-Geschichte kassierte der Debütant eine deutliche 1:4-Klatsche gegen Sporting Lissabon.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
