Zu den Türmen des Wienerwaldes

Einzigartige Aussichtswarten laden zum Wandern im südlichen Niederösterreich ein.

Mit dem Frühlingsbeginn präsentiert der Wienerwald Tourismus die neue Themenwanderung „Über den Bäumen“. Entlang einer 27 Kilometer langen Strecke können Wanderer acht beeindruckende Aussichtswarten entdecken, die atemberaubende Rundblicke über den Wienerwald bieten.

Kaiser-Franz-Josephs-Jubiläumswarte am Harzberg. © Wienerwald Tourismus ×

Andrea Bogner, die Initiatorin der Tour, hatte die Idee während einer privaten Erkundungstour. Von der Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumswarte am Harzberg aus sah sie die Möglichkeit, diese einzigartigen Punkte durch eine Wanderung zu verbinden.

Freuen sich über den neuen Themenwanderweg: Wolfgang Schrahböck (Harzberg Buam), Michael Wollinger (Wienerwald Tourismus), Irene Moser (Aufsichtsrätin Wienerwald Tourismus), Joelle Kußnow (Stadtgemeinde Bad Vöslau), Andrea Bogner (Wienerwald Tourismus) und Björn Bannert (Harzberg Buam) © Wienerwald Tourismus ×

Vielfältige Informationen für Wanderfreunde

Die neu gestaltete Themenkarte enthält nicht nur Informationen zu den Aussichtstürmen, sondern auch Streckendaten, Höhenangaben und Hinweise auf Labstellen sowie nahegelegene Unterkünfte. Michael Wollinger, Geschäftsführer von Wienerwald Tourismus, betont dass die Wanderung Körper, Geist und Seele stärke und das Gebiet mit allen Sinnen erlebbar mache. Dank der Anbindung an das Südbahnnetz ist die Tour ideal für umweltbewusste Wanderer, die die Natur ohne Auto genießen möchten.

Klesheimwarte bei Pfaffstätten. © Wienerwald Tourismus ×



Genuss und Entspannung in Bad Vöslau

Wilhelmswarte bei Gaaden. © Wienerwald Tourismus ×

„Die Etappen bieten sich fast das gesamte Jahre hindurch zusätzlich dazu an, die Region und ihre Besonderheiten kennenzulernen und die persönliche Auszeit mit Gustostückerln zu krönen“, hebt Wienerwald Tourismus-Aufsichtsrätin Irene Moser sowohl das Genussangebot als auch die Nächtigungsmöglichkeiten hervor, die die neue Themenwanderung auflisten. Die Region Bad Vöslau bietet sich als perfekter Ausgangspunkt für die Themenwanderung an. Die neue Themenwanderkarte ist online auf www.wienerwald.info erhältlich und kann auch an zahlreichen touristischen Info-Punkten in der Region erworben werden.