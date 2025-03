2. Saison der Schubertiaden im Schloss Atzenbrugg

Von 25. Mai bis 28. September ist Schubert und sein Verhältnis zur Volksmusik im Fokus. Zu Gast sind heuer unter anderen Günther Groissböck und Robert Holl.

Die Schubertiaden im Schloss Atzenbrugg (Bezirk Tulln) in Niederösterreich gehen ab 25. Mai in die zweite Saison .Schloss Atzenbrugg diente Franz Schubert mehrfach im Sommer als Ort fürs Musizieren und geselliges Beisammensein. Nach der Neueröffnung infolge einer Sanierung 2024 ist das Museum nach einer Winterpause ab 13. April wieder geöffnet.

Das prägende Lebensjahr Schuberts

"Der thematische Schwerpunkt liegt heuer auf Schuberts Beziehung zur Volksmusik und seinem prägenden Lebensjahr 1825", kündigte die musikalische Leiterin, Kammersängerin Ildiko Raimondi an. Gaststars sind unter anderen Günther Groissböck, Robert Holl, Franz Schuh, Herbert Lippert und das Jess Trio Wien.

Zur Eröffnung am 25. Mai erklingen in Zusammenarbeit mit Amicitia - Verein der Freunde junger Künstlerinnen und Künstler "Junge Schubert-Stimmen". Am 1. Juni laden die "Atzenbrugger Sommerklänge" zu einer musikalischen Reise zwischen Wien und Atzenbrugg, dargeboten von Raimondi, Günter Haumer und den Philharmonia Schrammeln. Am 15. Juni heißt es "Schubert & Mayrhofer - eine Sternenfreundschaft", wenn Günther Groissböck und Robert Holl sowie Stephan Matthias Lademann auftreten.

Schubertiade mit Franz Schuh wird nachgeholt

Die 2024 aufgrund des Hochwassers ausgefallene Schubertiade mit Schriftsteller und Essayist Franz Schuh wird am 29. Juni unter dem Motto "Musik-Misuk, Bekenntnisse eines Unmusikalischen" nachgeholt. Nach einer Sommerpause steht ein Serenadenkonzert des Landes Niederösterreich am 7. September auf dem Programm. Eine Woche später präsentieren Domenica Radlmaier und Stefan Birnbaum Volkslied-Neubearbeitungen von Schubert sowie Werke von Johannes Brahms und Benjamin Britten. Am 28. September bestreiten Grammy-Preisträger Herbert Lippert, das Jess Trio Wien sowie Rainer Bischof das Finale.