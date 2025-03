20 Jahre für Niederösterreichs Erfolgs-Ticket

Heuer gibt es 19 neue Ziele im Angebot - 650.000 Fahrten wurden in 20 Jahren getätigt.

Die Schneebergbahn ist das beliebteste Ausflugsziel mit der Niederösterreich-Card, die in ihre mittlerweile 20. Saison geht. 650.000 Fahrten sind von Besitzern der Karte absolviert worden. Schallaburg und Rax-Seilbahn folgen mit jeweils 500.000 Gästen auf den Plätzen, berichtet der Landespressedienst. 2025 sind 19 Neuzugänge zu verzeichnen.

Erfolgreichste Karte für Touristen in Niederöstereich

Die Niederösterreich-Card habe sich zur erfolgreichsten Ausflugskarte in Österreich und zu einem wichtigen Motor im niederösterreichischen Ausflugstourismus entwickelt", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz. Das zeigten mehr als 2,3 Millionen verkaufte Karten und über 20 Millionen getätigte Ausflüge. Zum Card-Start im Jahr 2006 seien 151 Ziele angeboten worden, 365 seien es mittlerweile. 19 sind heuer neu dabei, unter anderem das KinderKunstLabor St. Pölten, die Albertina Klosterneuburg, die Ehemalige Synagoge St. Pölten, das Nitsch-Museum im Weinviertel oder das Hallenbad in Weitra.

Die Karte sei zudem ein wichtiger Wegbegleiter beim Ziel, die Nächtigungszahlen zu steigern, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. "Bereits 70 Prozent derer, die nach einem Ausflug nächtigen, buchen zwei, drei weitere Nächte."

Digitalisierung ein Baustein des Erfolgs

Clemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-Card, wies darauf hin, dass der Weg der Digitalisierung ein Baustein des Erfolges sei. Mehr als 130.000 Kartenbesitzer hätten einen App-Account. "Das ist eine Digitalisierungsquote von über 50 Prozent."

Die bis 31. März kommenden Jahres gültige Niederösterreich-Card für die Saison 2025/26 kostet bei Neukauf 79 Euro für Erwachsene und 42 Euro für Jugendliche, bei Verlängerung sind es 74 bzw. 39 Euro. Diese Preise gelten bis Ende März 2025. Ab 1. April gilt eine Erhöhung auf 83 bzw. 44 Euro bei Neukauf und 78 bzw. 41 Euro bei Verlängerung.