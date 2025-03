Rabatte und Goodies mit dem NÖ Familienpass

Die ersten Ausflüge im Frühjahr bringen mit dem Familienpass in Niederösterreich viele attraktive Vorteile.

Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses können sich ab heute bis 27. April auf ganz besondere Aktionen im Rahmen des Frühlingserwachens freuen.

„Der NÖ Familienpass ist für Familien seit langer Zeit ein starker Partner. Neben den ganzjährigen Aktionen der über 500 Partnerbetriebe bieten im Frühling einige Betriebe zusätzliche ,Zuckerl‘ an. Diese machen die Vorteilskarte noch attraktiver“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Rabatte für die ersten Frühlingsausflüge

Zu den besonderen Highlights zählt etwa ein Rabatt von 20% auf die Familienkarte im Haus der Wildnis in Lunz am See.

Haus der Wildnis in Lunz am See. © Haus der Wildnis ×

Das Seehaus Dobra bietet mit dem NÖ Familienpass am 18. April ein gratis Schnupperfischen an sowie 25% Ermäßigung auf einen Aufenthalt im Seehaus Dobra. Beim Besuch des KinderKunstLabors in St. Pölten erhält man im Rahmen des Frühlingserwachens ein Geschenk zum Mitnehmen. In der Boulderbar St. Pölten ist der Kletterspass für die ganze Familie stark verbilligt und bei Besuchen der Vorstellungen des Eurpaballetts gibt es ein Goodie-Bag für die ganze Familie.

„Diese Aktionen und noch viele mehr laden ein, entspannte und gemeinsame Familienzeit zu verbringen und dabei noch Geld zu sparen. Den NÖ Familienpass können übrigens nicht nur Eltern und Erziehungsberechtigte für ihre Kinder kostenlos beantragen, sondern auch Großeltern, Onkel, Tanten und andere Bezugspersonen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen“, so die Landesrätin. Informationen zu allen weiteren Vorteilen, den Durchführungszeiten und den teilnehmenden Partnerbetrieben gibt es unter www.familienpass.at/fruehlingserwachen.