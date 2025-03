NÖ Skigebiete: 660.000 Besuche trotz mildem Winter

Landeshauptfrau Mikl-Leitner: "Wieder auf Niveau vor Corona-Pandemie."

Die niederösterreichischen Skigebiete haben heuer im Vergleich zu den drei vorangegangenen Wintern wieder deutlich mehr Gäste verzeichnet. 660.000 Besuche bedeuten eine Steigerung von 25 Prozent. "Wir sind damit erfreulicherweise wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntag.

© Philipp Koske/Hochkar Bergbahnen ×

Der Winter sei zwar niederschlagsarm und mild gewesen, durch technische Beschneiung hätten die 15 niederösterreichischen Skigebiete aber dennoch gute Pistenbedingungen zustande gebracht. "Die Menschen haben den vielen Sonnenschein genutzt und sind wieder eingestiegen, das haben wir im Skiverleih bemerkt", meinte Mikl-Leitner.

Beschneiung als wirtschaftliche Herausforderung

Die Beschneiung sei aber auch eine Herausforderung, sagte Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. "Wir sind wirtschaftlich sehr gefordert, den gestiegenen Aufwand durch Erlöse abzudecken."

Mit Sonntag ist die Wintersaison in fast allen Skigebieten zu Ende, einzig die Hochkar-Bergbahnen sind noch bis 6. April in Betrieb. Zufrieden zeigte sich Mikl-Leitner mit dem NÖ Bergerlebnispass. Dieser sei in seiner ersten Wintersaison bereits über 90.000 Mal eingesetzt worden.