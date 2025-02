Erste Urlaubswoche: 105.000 Skifahrer stürmten Niederösterreichs Pisten

Fünf Wochen lang soll die Ski-Saison noch laufen, am Hochkar sogar bis zum 6. April. Dabei sorgen die Wiedereinsteiger für eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Niveau.

Die niederösterreichischen Skigebiete haben in der ersten Semesterferienwoche 105.000 Besuche gezählt. Einer Bilanz vom Sonntag zufolge sind außerdem mehr als 1,3 Millionen Liftfahrten verzeichnet worden. Die Saison im Bundesland soll noch fünf Wochen laufen, am Hochkar sogar bis 6. April.

Der Besuch in der ersten Woche der Semesterferien sei überdurchschnittlich gut gewesen, resümierte die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Im Vergleich zu den drei vergangenen Wintersaisonen habe es etwa 13 Prozent mehr Ersteintritte gegeben.

"Wir liegen damit rund zehn Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019/2020. Was mich besonders freut, ist die weiterhin gute Nutzung des NÖ Bergerlebnispasses durch die Familien: Allein am Hochkar wurde die neue Saisonkarte heuer schon mehr als 24.000-mal verwendet", so Mikl-Leitner.

Vermehrt Wiedereinsteiger

Die Semesterferien in Niederösterreich und Wien hätten das ungebrochene Interesse am Schneesport gezeigt, betonte Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling. "Wir konnten erfreulicherweise vermehrt Wiedereinsteiger begrüßen, das war auch durch eine höhere Nachfrage im Ausrüstungsverleih zu bemerken."

"Der Maschinenschnee hat heuer wirklich sehr gut gehalten und uns auch bestens durch die Semesterferien von Niederösterreich und Wien gebracht. An unseren Standorten konnten zahlreiche Rennveranstaltungen und Vereinsskikurse durchgeführt werden. Am 2. und 3. April werden am Hochkar die Österreichischen Meisterschaften der allgemeinen Klasse in Slalom und Riesentorlauf veranstaltet", sagte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.