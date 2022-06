Song Contest 2023 findet nicht in Ukraine statt

Der Song-Contest 2023 kann nicht in der Ukraine, dem diesjährigen Sieger, stattfinden. Stattdessen soll das zweitplatzierte Großbritannien zum Zug kommen, die Gespräche laufen.

Seit Jahren ist es Tradition, dass der Sieger des Song Contests im Folgejahr die nächste Ausgabe des Events veranstaltet. Nach dem Sieg von Kalush Orchestra im Mai wäre damit 2023 die Ukraine Austragungsort gewesen, nach 2005 und 2017 zum dritten Mal. Doch der Krieg mit Russland macht diese Pläne zunichte.

Sicherheitsbedenken in Ukraine

Nach ausführlichen Gesprächen und Auslotung aller möglichen Szenarien mit dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk UA:PBC sei entschieden worden, dass der Song Contest nicht in der Ukraine stattfinden könne, so die Europäische Rundfunkunion EBU in einer Aussendung. Bedauerlichweise könne unter den gegenwärtigen Umständen die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet werden.

Die EBU kündigte an, nun Gespräche mit der BBC aufzunehmen. Großbritannien soll als zweitplatziertes Land stattdessen als Austragungsort fungieren.

Kleiner Trost für die Ukraine: "Es ist unsere volle Absicht, dass der Sieg der Ukraine in der Show im kommenden Jahr gewürdigt wird. Dies hat für uns in den Gesprächen mit den möglichen Gastgebern Priorität", stellte die EBU klar.