Radweg macht Ausflüge nach Heiligenkreuz sicherer

Rechtzeitig zur Ausflugssaison kann man nun auch bis zum Stift Heiligenkreuz radeln.

Wer mit dem Rad durch den Wienerwald düst, kann sich freuen: Endlich hat auch die B11 beim Stift Heiligenkreuz einen kombinierten Geh- und Radweg bekommen.

Verlängerung des Radweges aus Gaaden für mehr Sicherheit der Ausflügler

Die Verbindung schließt an den bereits bestehenden Geh- und Radweg an der Landesstraße B 11, welcher von Gaaden nach Heiligenkreuz führt, an. Durch diese Maßnahme wurde die Verkehrssicherheit erhöht und der Geh- und Radwegausbau Richtung Westen erweitert. Immerhin wird die B11 dort täglich von 3.600 Fahrzeugen frequentiert.

Direkt bis zum Stift Heiligenkreuz

Der 400 Meter lange Weg beginn bei der Zufahrt zum Parkplatz des Stiftes Heiligenkreuz und verläuft an der Südseite der Landesstraße B 11 bis zum Markgraf Leopold Platzes. Beim vorhandenen Zebrastreifen quert der Geh- und Radweg die Landesstraße B 11 und verläuft in weiterer Folge an der Nordseite. Nach den Querungen der Sattelbachbrücke und der Zu- und Abfahrt der Tankstelle, zweigt die Linienführung Richtung Norden in die Landesstraße L 130 (Gruber Straße) ab, und endet bei der Kreuzung mit der Abt Gregor Pöck-Straße.