„Start-up Village Tulln“ als Innovationsmotor für den ländlichen Raum

Bereits seit vier Jahren fungiert eine aufgelassene Fachschule als Innovationsplatz für Neugründungen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Tulln ist seit 2021 ein „accent Makerspace“ – also ein Innovationszentrum für Start-ups – untergebracht.

Zudem ist das Tullnerfeld seit 2024 als „Europäisches Start-up Village“ ausgezeichnet und somit Teil von „Research and Innovation for Rural Communities“. Diese Initiative unterstützt Forschung und Innovation im ländlichen Raum, um Wachstum und Wohlstand zu fördern. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner informierte am heutigen Montagvormittag gemeinsam mit Gründern über die Innovation.

Ehemalige Schule als Zukunftsprojekt

Die Entwicklung des Start-up Village Tullnerfeld wurde maßgeblich durch das Land Niederösterreich unterstützt. Seit 2021 wird die 2020 geschlossene Schule laufend revitalisiert, um auf fünf Hektar Co-Working-Spaces, Labore, Werkstätten und Demonstrationshallen bereitzustellen.