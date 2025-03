Die Römer haben wieder Saison

Interessante Führungen, zauberhafte Feste und Events für die ganze Familie locken in die frühere Garnisonsstadt.

Die Römerstadt Carnuntum ist in die neue Saison gestartet. History-Fans können nun wieder täglich von 9 bis 17 Uhr ganz in die Römische Antike eintauchen.

Am lebendigsten werden die Geschichten rund um Gladiatoren, Soldaten und die ehemaligen Bewohner der Metropole an der Donau bei einer Führung, die man mit dem Ticket mit buchen kann. Highlights werden heuer wieder der Gladiatorentag am 25. Mai und das Kinderfest am 14. und 15. Juni sein. Im Sommer wird es exklusive römische Soireen mit speziellen Gaumenfreuden geben.