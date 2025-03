EXPO-Airbus fliegt für AUA

Die Teilnahme Österreichs an der EXPO wurde auf einem Flugzeug festgehalten.

Airbus A320 mit der Kennung OE-LBN von Austrian Airlines fliegt ab heute unter einer ganz besonderen Mission: Er trägt in Kooperation mit dem Expo-Büro der Wirtschaftskammer Österreich ab jetzt das offizielle Logo der Österreich-Teilnahme an der diesjährigen Expo, die heuer von 13. April bis 13. Oktober im japanischen Osaka stattfinden wird.

Sinnbild für Freihandel und Internationale Vernetzung

Die Beklebung des Airbus von Austrian Airlines soll in einer einzigartigen Weise Sprachrohr dieser österreichischen Partizipation an der Expo sein und dabei internationale Fluggäste auf diese Beteiligung an der Weltausstellung hinweisen. Der Airbus stehe sinnbildlich für Freihandel und international Vernetzung, so LH Johanna Mikl-Leitner bei der Präsentation am Schwechater Flughafen. Sie führte aus: "Gerade wenn in vielen Teilen der Welt Protektionismus und Handelshemmnisse am Vormarsch sind, wollen wir eine Lanze für den Freihandel und die internationale Vernetzung brechen. Dafür steht sinnbildlich auch dieser Airbus."