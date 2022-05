Rapid-Fans legen Verkehr lahm

Die Stimmung vor dem 336. Wiener Derby ist aufgeheizt: Bereits am Nachmittag ziehen zahlreiche Raid-Fans geschlossen durch Favoriten.

Das 336. große Wiener Fußball-Derby wird zum Millionenspiel. Rapid verteidigt um 17 Uhr in der Auswärtspartie bei der Austria nicht nur den dritten Platz in der Meistergruppe, sondern könnte den Stadtrivalen mit einem Erfolg in Wien-Favoriten auch entscheidend distanzieren. Zwei Zähler trennt Grün-Weiß drei Runden vor Saisonende von Violett. Die bisherigen drei Vergleiche dieser Saison endete jeweils mit 1:1-Unentschieden.

Bereits am Nachmittag war die Stimmung aufgeheizt: Zahlreiche Rapid-Fans zogen durch Favoriten und stimmten sich auf das Match ein.

