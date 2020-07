Gagen-Ranking: Wiener verdienen am meisten

Laut dem aktuellen Gehaltsreport des Online-Jobportals StepStone verdienen Wiener im Vergleich am besten. Sie verdienen im Durchschnitt etwa 47.000 Euro und damit ca. 12.000 Euro mehr als der Ranking-Verlierer Burgenland. Das erklärt sich StepStone-Sprecherin Barbara Oberrauter-Zabransky so: "in Ballungsräumen und den Hochburgen des Tourismus herrscht starker Wettbewerb um die besten Köpfe. Das schlägt sich auch in den Gehältern nieder."

Studium bringt 's. Wer glaubt, akademische titel wären heutzutage nichts mehr wert, irrt sich. Die Erhebung des online-Jobportals zeigt, dass Universitätsabsolventen im Schnitt 9.000 Euro mehr verdienen. Gerankt wurden nur Vollzeitbeschäftigte.