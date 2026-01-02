Umfrage: 55 % sind unzufrieden mit der Ampel-Koalition

Die Wirtschaft soll 2026 wieder wachsen - der Regierung nutzt das derzeit gar nichts.

Zaghafte Prognosen sagen für 2026 ein leichtes Wachstum voraus - auf das Image der Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS schlägt das (noch) nicht durch, zeigte die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte vom 15. bis 16. 12. 2025).

Denn sage und schreibe 55 % sind mit der amtierenden Regierung unzufrieden. Getrieben ist der schlechte Wert vor allem durch die FPÖ-Wählerinnen und -Wähler, die zu 82 % die Ampel ablehnen. Doch auch 34 % der NEOS-Fans und 26 % der SPÖ-ler sind mit der Ampel unglücklich. Die besten Werte hat die Koalition noch bei ÖVP-Wählern, die nur zu 8 % unzufrieden sind.

Neuwahl hätte dramatische Konsequenzen

Tatsächlich hätte eine Neuwahl derzeit dramatische Konsequenzen für die Regierung: Denn Lazarsfeld berechnet für die FPÖ einen Wert von 38 % - das bedeutet, dass die Blauen nunmehr 20 (!) Prozentpunkte vor den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ liegen, beide kommen demnach auf 18 %. Oder anders gesagt: Die FPÖ ist inzwischen stärker als die beiden "großen" Regierungsparteien zusammen. Die NEOS halten aktuell bei 9 %, die Grünen davor bei 10. Das bedeutet: Die Ampel hätte im Nationalrat keine Mehrheit mehr.

Generell - und das fällt der Ampel natürlich ebenfalls auf den Kopf - verliert das politische System an Vertrauen: Nur 24 % sind mit der Demokratie derzeit zufrieden - aber gleich 46 % unzufrieden.