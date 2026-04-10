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Irin Emma Delaney wird neue OMV-Chefin

Ab September

Irin Emma Delaney wird neue OMV-Chefin

10.04.26, 12:28
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Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV soll künftig von der Irin Emma Delaney geführt werden.

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV hat die bisherige BP-Managerin am Freitag als neue CEO vorgeschlagen. Sie soll am 1. September 2026 die Nachfolge von Alfred Stern antreten. Stimmt der Aufsichtsrat zu, übernimmt erstmals eine Frau die Spitze des börsennotierten Unternehmens.

Emma Delenay

Emma Delenay 

© OMV

Die Laufzeit des Mandats soll drei Jahre betragen, wobei eine Verlängerungsoption um zwei weitere Jahre vorgesehen ist. Der Gesamtaufsichtsrat wird in seiner nächsten Sitzung formell über die Bestellung entscheiden. Zugleich soll dem Gremium auch die zweijährige Vertragsverlängerung von Finanzvorstand (CFO) Reinhard Florey zur Abstimmung vorgelegt werden.

30 Jahre Branchenerfahrung

Die designierte Konzernchefin verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Branche. In ihrer aktuellen Funktion als Bereichsvorständin beim britischen Konzern BP leitet Delaney eine Organisation mit über 50.000 Beschäftigten in rund 50 Ländern. Zu ihren Verantwortungsbereichen zählen unter anderem Kraftstoffe, Schmierstoffe sowie E-Mobilität. Sie bringe zudem profunde Kenntnisse im Up- und Downstream- sowie im LNG-Geschäft mit, hieß es.

ÖBAG-Vorständin und stellvertretende OMV-Aufsichtsratsvorsitzende Edith Hlawati begrüßte die Entscheidung. Für sie "ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV." Auch Aufsichtsratschef Lutz Feldmann bezeichnete Delaney als "herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin", die alle Voraussetzungen erfülle, um den Konzern erfolgreich zu führen.

Die OMV erzielte im Jahr 2025 mit weltweit rund 22.300 Beschäftigten einen Umsatz von 24 Mrd. Euro. Das Unternehmen hält unter anderem strategische Beteiligungen an der OMV Petrom und Borouge International.

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