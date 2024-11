× Eis-Greissler-Welt im Lichterglanz

Die Erlebniswelt der Eis-Hersteller in Krumbach zeigt sich Besuchern im festlichen Licht.

Seit heute kann das das Lichterglanz Spektakel in der Eis-Greissler-Welt bestaunt werden. Gestern, am Freitag, illuminierte die Gründerfamilie Blochberger den Lichterpark aus 140 Skulpturen, zusammen mit Ehrengästen.

„Die Eröffnung des Lichterglanz Spektakels ist ein weiterer großer, ganz besonderer Schritt in der Geschichte unseres Familienbetriebs“, so Georg Blochberger, Mitgründer von Eis-Greissler in seiner Eröffnungsrede. „Aus dem kleinen Naturspielplatz auf unserem Betriebsgelände ist eines der beliebtesten Ausflugsziele Niederösterreichs geworden. Mit dem Lichterglanz Spektakel können wir unseren 150.000 Gästen im Jahr nun nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter etwas ganz Besonderes bieten.“

© Eis-Greissler ×

Für das Lichterglanz Spektakel wurden bereits 5.000 Tickets verkauft. „Den Erfolg mit unserem Eis und in der Eis-Greissler Welt ist auch unseren Mitarbeitenden zu verdanken. In der Hauptsaison beschäftigen wir bis zu 250 Menschen und diese können wir nun auch über den Winter anstellen“ , gibt Mitgründerin Andrea Blochberger Einblick.

Sohn Fabian Blochberger, der im Familienbetrieb mitwirkt und als Magier „FabFox“ auftritt , ergänzt: „In jeder unserer Attraktionen steckt unendlich viel Liebe zum Detail. Wir vermitteln mit ihnen unsere Werte wie Regionalität und Naturverbundenheit, aber auch Kreativität und Fröhlichkeit. Das trägt zur Magie des Lichterglanz Spektakels bei.“ Mit Frank Delazer von MK Illumination, dem österreichischen Weltmarktführer für Festbeleuchtung, erklärte er den Entstehungsprozess des Lichterparks.