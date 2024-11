× Das sind die Lieblings-Weihnachtskekse der Österreicher

Die Weihnachtsbäckerei läuft bereits auf Hochtouren. Wir verraten die Keks-Hitliste der Österreicher.

Weihnachten steht vor der Tür, und damit auch eine der schönsten Traditionen der Adventszeit: die Weihnachtsbäckerei! In vielen Küchen duftet es bereits verführerisch nach Vanille, Zimt und Schokolade, denn das Backen ist in vollem Gange. Ob selbstgemacht mit Liebe, frisch vom Lieblingsbäcker oder praktisch aus dem Handel – für die meisten Österreicher sind Weihnachtskekse ein unverzichtbarer Bestandteil der Festtage.

Doch welches Gebäck darf auf dem Keksteller keinesfalls fehlen? Eine Statista-Umfrage zeigt: Die Österreicher haben klare Favoriten.

Vanillekipferl – der unangefochtene Klassiker

Seit Jahren stehen Vanillekipferl an der Spitze der Keks-Hitliste und sind damit der unumstrittene Weihnachtsliebling des Landes. Laut einer Statista-Umfrage geben beeindruckende 50 Prozent der Österreicher an, dass die zarten Halbmonde aus Mürbteig mit Vanillezucker ganz oben auf ihrer Favoritenliste sehen.

Lebkuchen und Mürbteigkekse – die weiteren Favoriten

Auf Platz zwei folgen die aromatischen Lebkuchenkekse, die mit ihrem würzigen Duft nach Nelken, Zimt und Honig eine ganz eigene Fangemeinde haben. Rund 34,4 Prozent der Befragten geben an, dass Lebkuchen für sie zu Weihnachten einfach dazugehört.

Den dritten Platz sichern sich Mürbteigkekse (22,6 Prozent). Diese Klassiker, oft verziert mit Marmelade, Schokolade oder bunten Streuseln, lassen sich nicht nur einfach selber backen, sondern auch kreativ gestalten – ein Hit für Groß und Klein.

Vielfalt und Kreativität auf dem Keksteller

Abseits der Top 3 gibt es zahlreiche weitere Lieblinge, die den weihnachtlichen Keksteller bereichern: von Kokosbusserln über Linzer Augen bis hin zu Zimtsternen. Also, worauf warten Sie noch? Ran an die Backschürzen oder auf zum nächsten Bäcker, denn eines ist sicher: Ohne Kekse wäre Weihnachten nur halb so schön!