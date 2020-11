Mit diesen Rezepten kann man Freunde und Familie in der Weihnachtszeit begeistern.

Walnusstörtchen



200 g Walnüsse (fein gerieben)250 g Feinkristallzucker50 g flüssige Butter1/8 l Eiklar900 g Schnittnugat250 g Bitterschokolade (Kuvertüre)120 Stück geviertelte Walnüsse

1 Walnüsse mit Kristallzucker und Eiklar in einer Kasserolle glatt rühren und am Herd abrösten, bis die Masse ca. 70 °C hat, dann die flüssige Butter einrühren.

2 Mithilfe einer 3,5 cm großen, kreisrunden Schablone die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech aufstreichen. Bei ca. 160 °C goldbraun backen.

3 Den Nugat etwas erwärmen, in der Küchenmaschine aufschlagen und je 3 Plättchen zusammen füllen. Danach die Oberfläche in Bitterschokolade tunken und mit einer geviertelten Walnuss dekorieren.



Cherryschüsserl



Für den feinen Mürbteig300 g Mehl glatt210 g Butter100 g Staubzucker3 Eidotter (Gr. M)

Für das Cherrymarzipan

1 kg Rohmarzipan

370 g Cherry Brandy

140 g Himbeermarmelade

240 g geröstete Haselnüsse (grob gerieben)

70 Stück Amarenakirschen halbiert

25 g geriebene Pistazien

1 Für den Teig Butter, Staubzucker, Eidotter und etwas Mehl in einer Küchenmaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und circa 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.

2 Schüsserlformen (ca. 4 cm) mit Mürbteig ausdrücken, auf ein Backblech stellen und mit Heißluft bei 160 °C goldgelb backen. Mürbteigschüsserl aus der Form heben und auskühlen lassen.

3 Für das Cherrymarzipan Rohmarzipan mit etwas Cherry Brandy in der Küchenmaschine verrühren. Restlichen Brandy nach und nach beigeben, bis die Masse dressierfähig ist.

4 Das Cherrymarzipan kuppelförmig auf die Mürbteigschüsserl aufdressieren. Cherrymarzipankuppel in Himbeermarmelade tauchen, behutsam in den Haselnüssen wälzen und mit der Hand leicht andrücken. Mit einer halben Amarenakirsche dekorieren und mit Pistazien bestreuen.



Cognacweichseln



Mürbteig270 g Mehl glatt200 g Butter100 g Staubzucker1 Ei (Gr. M)

Fülle

200 g Marillenmarmelade

200 g Fondant

60 Stück Cognacweichseln

300 g Bitterschokolade (Kuvertüre)

1 Butter, Staubzucker, Dotter und etwas Mehl in einer Küchenmaschine vermengen, restliches Mehl beigeben, zu einem glatten Teig zusammenkneten.

2 In Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.

3 Mürbteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dick ausrollen, runde Kekse (4 cm Durchmesser) für die Unterteile ausstechen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und bei Heißluft (ca. 160 °C) goldbraun backen. Für die Oberteile auch wieder runde Kekse mit 4 cm Durchmesser ausstechen, diese nochmals mit einem runden Ausstecher mit 2 cm Durchmesser ausstechen, sodass Ringe entstehen; diese wieder auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und bei Heißluft (ca. 160 °C) goldbraun backen.

4 Die Unterteile mit Marmelade bestreichen und den Keksring darauf setzen. Fondant mit etwas Wasser auf ca. 40 °C in einer Kasserolle erwärmen, in ein Papierstanitzel geben, dünn aufschneiden und die Kekse waagrecht und senkrecht dünn überspritzen.

5 Die Cognacweichseln auf einem Küchenpapier gut abtrocknen, in die Bitterschokolade tunken und auf die fertig gefüllten Kekse setzen.



Vanillekipferln



Teig150 g geriebene Haselnüsse250 g Butter100 g Staubzucker1 TL Demels Vanillezucker300 g glattes MehlStaubzucker und Vanille­zucker zum Bestreuen

1 Nüsse in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett leicht rösten. ­Nüsse auskühlen lassen.

2 Zimmerwarme Butter, Staub­zucker, Vanillezucker, Haselnüsse und ein wenig Mehl in einer Küchenmaschine vermengen. Rest­liches Mehl nach und nach dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

3 Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Teig zu 1,5 cm dicken Strängen rollen, davon circa 5 g schwere Stücke abschneiden und jedes Teigstück zu einem Kipferl ­formen (siehe Tipp). Kipferln auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech legen und im Backrohr bei 160 °C circa 15 Minuten backen (die Kipferln sollen an den Rändern goldbraun werden).

4 Kipferln noch heiß mit einer Mischung aus Staubzucker und Vanillezucker bestreuen. Falls nötig, im ausgekühlten Zustand noch einmal zuckern.

Plumcake mit Curacao



300 g Butter300 g Staubzucker300 g Mehl glatt260 g Backfrüchte40 g Rosinen4 Eier (Gr. L)160 g Curaçao400 g Marillenmarmelade1000 g Bitterschokolade (Kuvertüre)

1 Weiche Butter mit Staubzucker schaumig aufschlagen, die Eier nach und nach beigeben. Das Mehl mit den Backfrüchten und Rosinen mischen und unter die Buttermasse heben.

2 Die Masse in eine rechteckige Form (ca. 20 x 30 cm) füllen und bei 165 °C ca. 40 Minuten backen.

3 Den ausgekühlten Plumcake zwei Mal durchschneiden, mit Curaçao tränken und mit Marillenmarmelade füllen. Danach in 4 cm breite Streifen schneiden und mit Marillenmarmelade dünn einstreichen. Die Streifen auf ein Glasiergitter geben, mit Bitterschokolade glasieren, mit einer Kammteigkarte ein Wellenmuster machen. Sobald die Glasur gestockt ist, sofort in 1 cm breite Stücke schneiden.