Weihnachtliche Märkte locken in Niederösterreich

Die schönste Zeit des Jahres beginnt und bringt viele Ausflugsmöglichkeiten um Geschenke zu suchen.

Papiertheater, Feuershow, Adventkonzerte und eine Falknerei-Sondervorführung erwartet Besucher:innen am 23. und 24. November sowie am 30. November und 1. Dezember im Schloss Rosenburg (Bezirk Horn). Waldviertler Künstler und Handwerkerinnen präsentieren hier ihre Arbeiten, zum Teil gibt es Gelegenheit, ihnen bei der Arbeit zuzuschauen.

Zauber und Burg

Der Kremser Adventzauber taucht seit heute die Kremser Altstadt bis 23. Dezember in stimmungsvollen Lichterglanz. Die Besucher:innen erwarten zahlreiche Handwerksprodukte und Ausstellunghütten. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag gibt es außerdem ein Programm auf den Plätzen in der Innenstadt.

Beim Burgadvent Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) kann man am 7. und 8. Dezember das Ambiente der Wasserburg zu genießen. Neben Geschenkideen bekommt man auch Fischspezialitäten vom Waldviertler Fisch oder kann an Burgführungen teilnehmen. Am Samstagabend gibt es ein Musik-Feuerwerk.

Süßes oder Garten

In Zwettl gibt es nicht nur zum letzten Mal die Lebkuchenausstellung im Stift Zwettl zu sehen (bis 15. Dezember), am Hauptplatz rund um den Hundertwasserbrunnen kann man auch von 5. bis 8. Dezember den Adventmarkt mit internationalen Gastausstellern und zahlreichen regionalen Produkten und Schmankerln entdecken.

In Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems) haben die Kittenberger Erlebnisgärten ihr Weihnachtswunderland bereits am 9. November eröffnet. Für Stimmung sorgen 600.000 strahlende Lichter.

Bahnfahren und Geschichte

Im Luftkurort Litschau (Bezirk Gmünd) findet der Christkindlmarkt „Von Haus zu Haus“ heuer erstmals am gesamten ersten Adventwochenende statt. Die Waldviertelbahn bietet am Samstag einen eigenen Adventexpress von Gmünd nach Litschau an.

Weitere Märkte im Waldviertel finden etwa von 22. bis 24. November in den historischen Straßen von Eggenburg (Bezirk Horn) und am dritten Adventwochenende in Schönbach (Bezirk Zwettl) statt.